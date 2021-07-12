Титов рассказал Путину о проблемах с неналоговыми платежами для бизнеса

Одной из ключевых проблем российского бизнеса стало увеличение обязательных неналоговых платежей. Об этом рассказал в своем докладе президенту бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Титов отметил, что с 2014 года фискальная нагрузка растет за счет увеличения размеров, а также введения новых обязательных неналоговых платежей. И это стало одной из главных проблем бизнесменов.

"К ним относятся экологические платежи, обязательные выплаты на обеспечение противопожарной безопасности, спецоценку трудовых условий, оплата мероприятий по охране трудовой деятельности, покупка контрольно-кассовой техники и ежемесячные платежи за обслуживание, утилизационный сбор", - сообщил Титов.

Эти платежи не учитываются при расчете налоговой нагрузки и не регулируются. Кроме того, как отметил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, объявленный мораторий на новые неналоговые платежи фактически не действует, а единые правила по ним не приняты.