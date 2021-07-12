У немцев принудительно возьмут отпечатки пальцев

"Столь непропорциональное вмешательство государства в частную жизнь граждан антиконституционно", - настаивает юрист Тило Вайхерт. По его словам, паспорта и так защищены от подделок. Так, в 2020 году МВД выявило лишь 34 фальшивых документа. Тогда ради чего заставлять 60 с лишним миллионов жителей ФРГ сдавать отпечатки пальцев? Это тем более опасно в случае доступа к ним злоумышленников.
Между тем Германию оставили без выбора: с августа во всем Евросоюзе начнут выдавать проездные документы, содержащие полную биометрию. А жители Европы, как известно, могут ездить внутри ЕС именно по внутренним паспортам. Тем временем многие немцы готовят иски в суд, а некоторые даже "портят свои пластиковые карточки в микроволновке, чтобы успеть получить замену старого образца". По данным МВД, в крупных городах граждане неохотно "сдают пальчики". С января по июнь этого года лишь 15 процентов жителей Дюссельдорфа согласились на эту процедуру при получении "корочек". В Гамбурге, Лейпциге и Дортмунде от нее отказались от 50 до 60 процентов заявителей.
Цифра
42 процента граждан Германии, обращавшихся в 2020 году за паспортами, добровольно сдали отпечатки пальцев. Остальные предпочли не включать эту информацию в документ.