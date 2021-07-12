У немцев принудительно возьмут отпечатки пальцев

Германия готовится к переходу на удостоверения личности нового образца. Со 2 августа МВД страны начнет выдавать пластиковые карточки (аналог наших внутренних паспортов), содержащие не только фотографию и личные данные владельца, но и отпечатки указательных пальцев обеих рук. До сих пор сдача отпечатков была обязательной только для получения загранпаспорта, пишет Deutsche Welle. И хотя власти уверяют, что чувствительная биометрическая информация останется зашифрованной в самом носителе и не попадет ни в какую базу данных, правозащитники бьют тревогу.

"Столь непропорциональное вмешательство государства в частную жизнь граждан антиконституционно", - настаивает юрист Тило Вайхерт. По его словам, паспорта и так защищены от подделок. Так, в 2020 году МВД выявило лишь 34 фальшивых документа. Тогда ради чего заставлять 60 с лишним миллионов жителей ФРГ сдавать отпечатки пальцев? Это тем более опасно в случае доступа к ним злоумышленников.

Между тем Германию оставили без выбора: с августа во всем Евросоюзе начнут выдавать проездные документы, содержащие полную биометрию. А жители Европы, как известно, могут ездить внутри ЕС именно по внутренним паспортам. Тем временем многие немцы готовят иски в суд, а некоторые даже "портят свои пластиковые карточки в микроволновке, чтобы успеть получить замену старого образца". По данным МВД, в крупных городах граждане неохотно "сдают пальчики". С января по июнь этого года лишь 15 процентов жителей Дюссельдорфа согласились на эту процедуру при получении "корочек". В Гамбурге, Лейпциге и Дортмунде от нее отказались от 50 до 60 процентов заявителей.

Цифра

42 процента граждан Германии, обращавшихся в 2020 году за паспортами, добровольно сдали отпечатки пальцев. Остальные предпочли не включать эту информацию в документ.