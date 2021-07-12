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12.07.2021 22:44
Рубрика: В мире

В 42 из 50 штатов США произошел всплеск заболевания из-за штамма "дельта"

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Elaine Thompson Фото: AP Photo/Elaine Thompson
Фото: AP Photo/Elaine Thompson

В 42 американских штатах из 50 на прошлой неделе наблюдалось увеличение случаев заражения COVID-19 по сравнению с неделей ранее, что свидетельствует о том, что пандемия в Америке отнюдь не закончилась, как говорят некоторые эксперты. Только на Аляске, в Делавэре, Айове, Мэне, Пенсильвании, Род-Айленде, Южной Дакоте и Западной Вирджинии наблюдалось снижение числа случаев заболевания с предыдущей недели, сообщает USA Today.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), количество вакцинаций в США снизилось. Эксперты организации уточнили, что 47,9 процента населения полностью вакцинированы.

Директор CDC доктор Рошель Валенски сказала, что более 99 процентов смертей от COVID-19 в США в июне были среди непривитых людей. Кроме того, предварительные данные показывают, что за последние шесть месяцев почти все смерти от COVID-19 в различных штатах произошли среди невакцинированных граждан. Поскольку многие подростки и молодые люди готовятся вернуться в классы школ и университетов в осеннем семестре на фоне распространения "дельта"-варианта, низкий уровень вакцинации среди так называемого "поколения Z" вызывает опасения среди экспертов. По данным университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в США зарегистрировано более 33,8 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и более 607 тысяч летальных исходов. В мире зарегистрировано более 186,6 миллиона случаев заражения и более 4 миллионов смертей.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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