Новости

Врач назвал причины популярности препарата "КовиВак" от COVID-19 04:22
В Минздраве оценили риск появления более опасных штаммов коронавируса 04:13
В аэропорту Гонконга протестируют всех сотрудников на COVID-19 03:34
На Гаити задержан возможный координатор убийства президента 03:29
Эксперт рассказал о стратегии, которая может помочь разбогатеть за год 03:09
Один человек погиб и пятеро ранены при стрельбе в Техасе 02:27
Трамп заявил, что принял решение по поводу участия в выборах президента 02:07
"Черная вдова" побила рекорд "Форсажа" по сборам 01:41
Манчини прокомментировал победу Италии на Евро-2020 01:39
Бонуччи признан лучшим игроком финала чемпионата Европы 01:29
На выборах в Молдавии лидируют две партии и блок 01:21
Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020 01:17
Судьба финала Евро-2020 решится в серии пенальти 00:51
В немецком Шведте обрушилась крыша бассейна 00:40
Президент Кубы призвал жителей противостоять провокациям 00:33
Основное время финального матча Евро-2020 завершилось вничью 00:10
Глава "Северного потока-2": Санкции США навредили Украине 11.07.2021
Италия сравняла счет в финале Евро-2020 против Англии 11.07.2021
В результате ДТП на Кубани погиб взрослый и двое детей 11.07.2021
Англия выигрывает у Италии после первого тайма финала Евро-2020 11.07.2021
Рогозин прокомментировал полет Брэнсона к границе атмосферы с космосом 11.07.2021
ЦИК: На выборах в Молдавии лидирует пропрезидентская партия 11.07.2021
В Вооруженных силах ревакцинацию прошли более 11,6 тыс. человек 11.07.2021
Английские фанаты напали на трех итальянцев рядом с "Уэмбли" 11.07.2021
Путин наградил Харатьяна, Резника и Малахова 11.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
12.07.2021 03:34
Рубрика: В мире

В аэропорту Гонконга протестируют всех сотрудников на COVID-19

Свыше 70 тысяч сотрудников международного аэропорта Чек Лап Кок протестируют на коронавирус. Решение принято, после выявленного случая локального заражения работника дельта-штаммом, пишет газета The Standard.

Фото: AP/ Peter Parks/Pool
В Гонконге объявили лотерею для поощрения темпов вакцинации

Сообщается, что инфекция подтверждена у 50-летнего грузчика, который недавно получил первую дозу антиковидной вакцины. 24 июня таким же штаммом коронавируса заразился другой сотрудник аэропорта. Под наблюдение взяты 90 человек, которые контактировали с заболевшими.

"Ко вторнику проверку пройдут все сотрудники аэропорта, включая и полностью вакцинированных", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

На выборах в Молдавии лидируют две партии и блок
СК начал проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней
В Роспотребнадзоре обозначили "золотой стандарт" вакцинации
Портал госуслуг начал уведомлять россиян о полагающихся им выплатах
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19