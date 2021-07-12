В аэропорту Гонконга протестируют всех сотрудников на COVID-19

Свыше 70 тысяч сотрудников международного аэропорта Чек Лап Кок протестируют на коронавирус. Решение принято, после выявленного случая локального заражения работника дельта-штаммом, пишет газета The Standard.

Сообщается, что инфекция подтверждена у 50-летнего грузчика, который недавно получил первую дозу антиковидной вакцины. 24 июня таким же штаммом коронавируса заразился другой сотрудник аэропорта. Под наблюдение взяты 90 человек, которые контактировали с заболевшими.

"Ко вторнику проверку пройдут все сотрудники аэропорта, включая и полностью вакцинированных", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.