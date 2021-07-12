В Германии предложили выйти из ЕС и подружиться с Россией

Берлину стоит задуматься о выходе из Евросоюза и создании нового европейского экономического сообщества, в которое войдет и Россия. Такое мнение, как пишет Die Welt, выразил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла.

"Германии необходимо выйти из ЕС и создать новую европейскую экономическую группу интересов", - заявил депутат бундестага. По его словам, Евросоюз в своем нынешнем виде не может быть реформирован.

Политик раскритиковал конфронтацию между Западом и Россией, которая, по его мнению, является частью Европы и должна войти в то самое новое экономическое пространство.

Как обратил внимание Хрупалла, на национальную идентичность немцев сильно повлияла "психологическая война союзников" по окончании Второй мировой войны. США продолжают вести ее и по сей день, что прекрасно демонстрируют действия Вашингтона в отношении "Северного потока-2". Как отметил политик, это стратегия по дезинформации, которую США ведут ради своих интересов.

Кстати, ранее сопредседатель АдГ уже неоднократно критиковал санкционную политику ЕС и США в отношении РФ, подчеркивая негативные последствия введенных ограничительных мер.