В Госдуме заявили об адекватном ответе на продление санкций Евросоюза

Ответ на продление экономических санкций Евросоюза в отношении России будет адекватным и своевременным. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее о решении на эту тему говорилось в заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД. Основанием было объявлено невыполнение минских соглашений. Среди продленных ограничений - запрет на въезд в страны сообщества для должностных лиц из РФ и заморозка их активов. Также речь о рестрикциях торгового, финансового и военного характера. Напомним, что в ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.

Леонид Слуцкий, комментируя эту тему в своем Telegram-канале, назвал продление санкций "шагом, лишенным всякого смысла, точнее, продолжение издевательства над здравым смыслом". По его оценке, Евросоюз пытается оказать давление на Москву и заставить поменять курс.

"Но пока все, чего удалось добиться еврочиновникам, - деградация отношений, свертывание "диалогового окна" и причинение экономического ущерба самим же странам ЕС", - считает глава комитета.

Он призвал Брюссель прислушаться к мнению руководства Франции и Германии, которые признают неэффективность антироссийских рестрикций. Вместо этого - следование проамериканскому курсу.

Парламентарий выразил уверенность в том, что "ответ России будет своевременным и адекватным, но не обязательно симметричным".