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12.07.2021 15:00
Рубрика: Общество

В Гостином дворе и "Лужниках" готовы к росту числа желающих сделать прививку

Текст: Любовь Проценко

В Гостином дворе и "Лужниках" готовы к росту числа желающих сделать прививку. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве: "Сеть пунктов в столице постоянно расширяется, вместе с этим наращивается мощность прививочных центров. Сделать прививку от коронавируса сегодня можно в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" в городских парках, семи центрах госуслуг "Мои документы", частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах. Всего число пунктов вакцинации в Москве превысило 300, и многие точки готовы принимать в два раза больше посетителей".

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Сделать прививку без записи можно в 45 павильонах "Здоровая Москва". Их режим работы был увеличен - они работают с 8:00 до 22:00, но по факту принимают до последнего посетителя. Проводится вакцинация и в семи центрах госуслуг "Мои документы", торговых центрах и других популярных общественных местах. Среди них - один из крупнейших прививочных павильон в Европе в Гостином дворе. Режим его работы был расширен - теперь сделать прививку здесь можно с 8:30. Центр может принимать до 50 человек одновременно и обеспечивать вакцинацию более 7 тыс. человек в сутки, то есть в два раза больше, чем сейчас.

В штабе напомнили, что для вакцинации иностранных граждан появился крупнейший центр вакцинации в "Лужниках", пропускная способность которого составляет более 15 тыс. человек в день."Даже сегодня, когда со дня старта уже прошло достаточное время, его мощностей хватает, чтобы прививать в два раза больше желающих. Могут иностранцы сделать прививку и в других пунктах, включая 25 городских поликлиник", - пояснили в Оперштабе.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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