В Израиле начали делать третьи прививки от COVID взрослым из групп риска

Израиль начал проводить ревакцинацию от коронавируса взрослых со слабой иммунной системой. Быстрое распространение варианта-дельта вызвало рост числа заражений в Израиле от двухзначных цифр месяц назад до около 450 в день в минувшие выходные.

Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц заявил в воскресенье, что взрослые с ослабленной иммунной системой, получившие две дозы вакцины Pfizer, могут сделать и третью прививку. При этом решение о более широком распространении ревакцинации еще не принято, сообщает Reuters.

Pfizer и ее партнер BioNTech, чьи вакцины применяются в Израиле, заявили, что в течение нескольких недель они обратятся к регулирующим органам США и Европы с просьбой разрешить повторные вакцинации. Обе компании указали на повышенный риск заражения после шести месяцев, спровоцировав критику со стороны некоторых ученых и официальных лиц. Однако они не поделились данными, показывающими степень этого риска.

По информации министерства здравоохранения Израиля, около половины из 46 пациентов, которые в настоящее время находятся в тяжелом состоянии в израильских больницах, были привиты этими двумя вакцинами. Координатор по реагированию на пандемию коронавируса в Израиле Нахман Эш ранее дал понять, что подавляющее большинство из них были из групп высокого риска, старше 60 лет и ранее имели проблемы со здоровьем.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье в своем выступлении по радио заявил, что договорился с Pfizer о том, что очередная партия препарата будет поставлена до августа, а не в сентябре. Израиль надеется, что более ранняя вакцинация позволит сделать прививки большему количеству молодых людей до начала учебного года.

В Израиле вакцинацию прошли 60 процентов 9,3-миллионного населения. Партия из 700 тысяч доз, срок действия которых истекает в конце июля, была отправлена в Южную Корею. По условиям сделки Сеул вернет такое же количество вакцин в сентябре и октябре.