В Каннах прошла конкурсная премьера "Петровых в гриппе"

"Да здравствует XXI век, который позволяет нам, несмотря ни на что, быть вместе", - сказал Кирилл Серебренников с экрана Фестивального дворца, когда переполненный зал нескончаемыми аплодисментами ответил на его новый фильм "Петровы в гриппе", прошедший сегодня днем в конкурсе Каннского фестиваля.

Картина снята по мотивам нашумевшей книги Алексея Сальникова - но именно по мотивам: взяв за основу кафкианский абсурд сюжета, Серебренников снял фантасмагорию о социуме, живущем в состоянии непрерывного стресса и потому пропитанного ненавистью к друг другу, к себе и всей этой ненормальной жизни. Ушли приметы конкретного места и времени действия, теперь это температурный график современного общества и образа жизни, привыкнуть к которому невозможно. На экране мелькают узнаваемые образы давних советских лет - включая интеллигентские посиделки из классического фильма Марлена Хуциева - но уродливо преображенные, увиденные из другой эпохи, другой стран и с высоты нового опыта, наложившего на самые светлые воспоминания свой отпечаток. Этот метафорический фильм еще раз доказал, что Кирилл Серебренников сегодня - один из самых ярких и талантливых мастеров нашего кино.

Подробнее о фильме - завтра.