В МЧС заверили, что лесной пожар около Истры не угрожает домам и людям

Лесной пожар близ подмосковной Истры не угрожает домам и людям, заверили в МЧС России.

Информация о возгорании в Истринском лесничестве поступила в 13.00 мск. Его очаг был обнаружен авиапатрулированием в трех километрах севернее от микрорайона Опалиха городского округа Красногорск.

По состоянию на 15.20 площадь пожара составляет четыре гектара. "Угрозы населенным пунктам нет. Эвакуация не требуется. Уровень ПДК не превышает нормы", - говорится в релизе пресс-службы спасательного ведомства.

Тушение огня проводится силами регионального главка. К ликвидации пожара привлекается 58 человек и 29 единиц техники.