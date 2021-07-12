В Минздраве оценили риск появления более опасных штаммов коронавируса

Коронавирусу невыгодно нас убивать, ему важно быстрее распространяться. Об этом заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.

По его словам, не исключено появление штаммов, обладающих преимуществами перед другими с точки зрения распространения, рассказал профессор в интервью "Известиям". Скорее всего, вирусу нужно именно это, у него нет цели стать более патогенным.

"Но исключить появление более вирулентных вариантов мы тоже не можем", - заявил Чуланов, отметив, что нужно развеять миф о том, что это безопасный вирус. Профессор напомнил, что уровень летальности от COVID-19 в десятки раз выше, чем от гриппа, кроме того, для коронавируса характерны отсроченные осложнения.

Ранее сообщалось, что ряд инфицированных коронавирусом могут длительное время выделять эту инфекцию, заражая других людей. Таких больных врачи называют "супер-распространителями" вируса. Есть генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса, и они выделяют его дольше, чем другие. При этом сами инфицированные переносят болезнь бессимптомно.