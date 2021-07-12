В Москве началась встреча Лаврова и Керри

В Москве стартовала встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и спецпосланника президента США по климату Джона Керри. Лавров начал ее со слов: "Дорогой Джон".

Российский министр сразу отметил, что считает позитивным сигналом визит американского политика в Москву. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия также рассчитывает на тесное взаимодействие с США по подготовке встречи по климату в шотландском Глазго.

Керри, в свою очередь, приветствовал готовность России работать по климатической повестке. США и РФ как одни из крупнейших держав должны сотрудничать для поиска решения проблемы по климату, заявил он.