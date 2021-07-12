В ряде районов Южной Кореи ужесточили коронавирусные ограничения

В столичном регионе Республики Корея с сегодняшнего дня введен наивысший - четвертый уровень социального дистанцирования. Он будет действовать не только в Сеуле, но также в Инчхоне и в соседней провинции Кёнгидо, информирует национальное управление по контролю и профилактике заболеваний.

Гражданам рекомендуется сократить до минимума личные контакты, без крайней необходимости не посещать места скопления людей. До 18:00 разрешены частные встречи с участием не более четырех, а после 18:00 - максимум двух человек, пишет ТАСС.

Заполняемость гостиниц в столичном регионе не должна превышать 75%. Спортивные соревнования необходимо проводить без зрителей. Детские сады и школы с 14 июля перейдут на обучение в режиме онлайн.

Руководителям компаний предписано перевести 30% персонала на домашнюю работу. Ужесточение ограничений связано с ростом заболеваемости коронавирусом. На минувшей неделе ежедневно в стране фиксировали более тысячи новых случаев заражений. Общее число инфицированных с начала пандемии в Южной Корее достигло 169 тысяч человек.