В России могут запустить беспилотные авиационные грузоперевозки

Минэкономразвития подготовило предложения об установлении экспериментального правового режима, позволяющего использовать беспилотники при предоставлении транспортно-логистических услуг.

Замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов отметил, что современные решения позволяют формировать план полета через графический интерфейс, где оператор отмечает на карте ключевые точки маршрута, высоту и скорость полета. Полученные данные преобразуются в полетный план и загружаются в автопилот беспилотного воздушного судна (БВС).

По словам Федулова, грузовые беспилотники смогут обслуживать удаленные и труднодоступные регионы страны. "В настоящее время доставка грузов на такие территории осуществляется либо сезонно, либо пилотируемым воздушным транспортом большой грузоподъемности, не обеспечивающим оперативность доставки и являющимся экономически неоправданным для перевозки легких грузов", - отметил замглавы Минэкономразвития.

В ООО "ОКБ Авиарешения" считают, что новые правила упростят работу малых и средних компаний-разработчиков беспилотных авиационных систем. Сейчас процедура согласований и получения разрешений может занимать два-три года и обходится в несколько десятков миллионов рублей.

"Экспериментальные правовые режимы позволят компаниям разработчикам, действующим на рынке, достаточно быстро начать легальную отработку на летных испытаниях своих разработок, что приведет в конечном итоге к сокращению времени разработки и к снижению стоимости предоставляемых услуг", - отметили в компании.

Генеральный директор АО НПП "Радар ММС" Георгий Анцев отметил, что существующие пробелы в законодательстве, необходимость получения дорогостоящих сертификатов и бюрократические процедуры практически не оставляют шансов для легальной эксплуатации "тяжелых" беспилотников, востребованных в логистике.

"Безусловно, текущий этап развития беспилотной авиационной техники не позволяет говорить о ее скорейшем повсеместном внедрении. Однако, ввиду географических особенностей, в нашей стране существуют субъекты, характеризующиеся большими площадями, малочисленным населением, отсутствием дорог и регулярного транспортного сообщения", - подчеркнул эксперт, добавив, что эти регионы могут стать "идеальным плацдармом" для оттачивания всех нюансов эксплуатации бесплотников.

В свою очередь, генеральный директор ООО "Тайбер" Вячеслав Резчиков заявил, что сегодня формируется новая отрасль в области оказания услуг с применением беспилотной техники, где участие человека рассматривается не просто в разрезе удаленного управления, а в контексте создания сложнейших алгоритмов и поведенческих навыков для выполнения задач в автономном режиме, фактически закладываются основы искусственного интеллекта в поведении беспилотной техники.

"Для этого нужны условия, в которых бы участники могли бы в реальном режиме развивать и совершенствовать созданную технику. Несомненным является то, что такие условия должны соответствовать существующим правовым документам и техническим регламентам, установленным для такого рода деятельности, должны учитывать все аспекты безопасности для человека при использовании беспилотной техники, вопросы страхования ответственности и обеспечения выполнения полетов наземными службами", - подчеркнул эксперт.

"Согласовывая и устанавливая районы с экспериментальными правовыми режимами, Минэкономразвития фактически выступает драйвером такого развития, формирует правила поведения для всех его участников и при этом, берет на себя ответственность за успешное функционирования этой новой отрасти в будущем", - добавил Резчиков.