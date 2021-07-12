Сбор подсолнечника в 2021 году может побить рекорд и достичь 15,9 млн тонн. На этом фоне в России начало дешеветь подсолнечное масло, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".

Так, сырое подсолнечное масло у производителей с конца мая подешевело с 118 тысяч до 100 тысяч рублей за тонну. С 5 по 11 июля цены на подсолнечник снизились до 37,8 тысячи рублей за тонну без НДС, на масло - до 91,6 тысячи рублей.

В рознице подсолнечное масло в этом году еще не дешевело, свидетельствуют данные Росстата. В январе-мае прошлого года цена на него составляла 92,5 рублей за литр, а за тот же период 2021 года - 117,7 рублей за литр.

Дополнительное влияние на снижение цен оказала вступившая в силу экспортная пошлина на подсолнечное масло, объяснил директор "Совэкона" Андрей Сизов. По его словам, рублевые цены на масло и подсолнечник в новом сезоне будут относительно низкими.