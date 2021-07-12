В России отменены федеральные штрафы для безбилетных пассажиров

Штрафовать безбилетных пассажиров на общественном транспорте по федеральным правилам больше не будут. Штрафы, прописанные в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), отменены. Закон сегодня вступил в силу.

Однако отвечать за безбилетный проезд все же придется. Только взимать штрафы будут регионы. В марте этого года вступили в силу изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Права утверждать порядок контроля за оплатой проезда, подтверждать возможность бесплатного или льготного проезда на регулярных маршрутах и устанавливать ответственность была закреплены за региональными властями.

На межрегиональных маршрутах, кроме смежных, устанавливать правила будет правительство России. Административная ответственность за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте установлена в соответствии с региональным законодательством.

Тем самым введены единые правила контроля за наличием билетов, багажной квитанции и квитанции на провоз ручной клади, как и ответственность за их отсутствие. Раньше правила различались в зависимости от региона. Как поясняли "РГ" в Минтрансе, в 63 регионах административная ответственность за безбилетный проезд была установлена региональным законодательством, что противоречило федеральному законодательству, а в 22 регионах ответственность вообще установлена не была. Из КоАП при этом устранили дублирующие нормы.

Кстати, по новым правилам контролеры в автобусах, троллейбусах и других видах городского электрического транспорта больше не могут высадить безбилетного пассажира в возрасте до 16 лет, если он едет без сопровождения взрослого человека. Льготники обязаны возить с собой необходимые документы. Контролеры также также теперь имеют право проверять документы, удостоверяющие личность. То есть, например, пассажир с именным билетом обязан будет по требованию предъявить паспорт.