В России утвердили первую концепцию долгосрочного планирования тарифов

Правительство утвердило первую в России концепцию долгосрочного тарифного регулирования. Документ будет распространяться на сферы ЖКХ, обращения с отходами, электроэнергетики, газоснабжения, связи и железнодорожного транспорта, сообщили в пресс-службе ФАС.

"Эти механизмы будут основаны на долгосрочном планировании, защите интересов потребителей и обеспечении надежного функционирования инфраструктурного сектора. Один из ключевых замыслов концепции - создать условия для возврата инвестиций в объекты ЖКХ, а также для их модернизации, защищая при этом потребителей от необоснованного роста тарифов предельными индексами", - пояснили в пресс-службе ФАС.

Так, документ устанавливает запрет на пересмотр и корректировку тарифов и параметров регулирования деятельности организаций в течение долгосрочного периода.

Кроме того, концепция предусматривает создание правовых механизмов, которые гарантируют регулируемым организациям сохранение всей дополнительной прибыли. Эта мера призвана обеспечить инвестиции в инфраструктуру с использованием российских материалов и технологий.

"Документом также предполагается создание Единой цифровой тарифной платформы, способной обеспечить прозрачность и эффективность тарифного регулирования. Для реализации концепции ФАС разработает план мероприятий ("дорожную карту"), учитывающий отраслевые особенности тарифного регулирования в каждой из регулируемых сфер", - добавили в антимонопольной службе.