Видеокамеры все чаще стали ставить в более дешевых новостройках

Девелоперы все чаще предлагают новоселам услуги по видеонаблюдению. Сейчас это одна из самых популярных у населения "умных технологий".

За последнее время спрос на услуги видеонаблюдения вырос на 30%, говорит замгендиректора "Интерсвязи" Олег Зеленин. Еще два года назад услугой видеонаблюдения пользовались около двух тысяч человек, сейчас же их около миллиона, рассказал на сессии "Российской газеты" на выставке "Иннопром" вице-президент - директор филиала "Урал" "Ростелекома" Сергей Гусев.

Видеонаблюдение, давно ставшее стандартной опцией в новостройках премиум-класса, сейчас предлагается уже и в домах комфорт-класса, говорит руководитель партнерских продаж сервиса "Синица" Михаил Жилин. Более дешевые жесткие диски и камеры, удешевление пропускной способности интернет-каналов позволяют создавать системы с сотнями видеокамер и давать жителям доступ к ним, чтобы посмотреть, все ли в порядке с детьми во дворе или машиной на парковке.

Спрос на услуги мастеров по установке и настройке видеонаблюдения в квартирах и домах особенно высок летом, отмечает пресс-служба сервиса услуг YouDo.com, - в июне-июле он подскочил на 34%. "Это может быть связано с периодом отпусков: уезжая, многие хотят наблюдать за своими квартирами, участками или даже животными в режиме онлайн", - считают в пресс-службе. Некоторые заказчики держат под контролем видеокамер работу садовников, ландшафтных дизайнеров, уборщиц.

Рынок видеонаблюдения растет на 20-30% в год, говорит исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр. "Бум" связан с развитием рынка пользовательских камер, которые люди часто устанавливают самостоятельно. Они выполняют скорее контролирующую функцию: наблюдение за ребенком, домашними животными, обстановкой в подъезде или во дворе. Этот сегмент будет расти быстро, что связано с большей доступностью камер при широком наборе функций. "Большую роль играют и мобильные операторы, которые делают собственные сервисы и облачные платформы для видеонаблюдения. И такие решения тоже достаточно недорогие и доступные для пользователей", - говорит Шкляр.

Средний чек на услуги по монтажу и настройке видеонаблюдения при его самостоятельной установке составляет три тысячи рублей при наличии самих устройств у заказчика и 11 тысяч рублей, если мастер еще и закупает приборы.

В жилье премиум-класса жильцам уже закрывают доступ к камерам

"Понимание, что за ними наблюдают, заставляет жителей и посетителей жилых комплексов вести себя более культурно. А управляющим компаниям удобно наличие видеозаписей в случае возникновения нештатных ситуаций", - отмечает Жилин. Впрочем, в жилье премиум-класса и выше сейчас, наоборот, идет тенденция на усиление частной жизни, говорит эксперт. Например, жильцам закрывают доступ к камерам в холле, на паркинге и около входа в подъезды - чтобы нельзя было следить за соседями: кто, с кем, во сколько приходит и уходит.

В системах городского видеонаблюдения будет активно развиваться аналитика, так как камер становится много, необходимо обрабатывать поступающую информацию, говорит Шкляр. Другой тренд - упрощение камер для пользовательского сегмента: настраивать и использовать их будет все легче. Будут иметь значение такие функции, как ночное видение или, к примеру, распознавание номеров, говорит эксперт.