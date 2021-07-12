ВКС передали гражданским медикам более 55 тонн кислорода для больных COVID

"Учитывая ухудшение эпидемической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией и в связи с обращениями глав регионов страны, Минобороны РФ передало уже более 55 тонн жидкого кислорода для нужд российских регионов", - сообщило в понедельник.12 июля военное ведомство.

Там напомнили, что такая помощь гражданской системе здравоохранения страны организована по указанию министра обороны Сергея Шойгу. Она стала возможной благодаря производственным возможностям Воздушно-космических сил.

Дело в том, что военные аэродромы оснащены автомобильными кислорододобывающими станциями. Они предназначены для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. "Данный кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенной для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании", - уточнили в Минобороны РФ.

Там добавили, что обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба для боеготовности соединений и частей ВКС.