Властям на Кубе удалось стабилизировать ситуацию

На Кубе в ответ на призыв президента страны Мигеля Диаса-Канеля "защитить революцию" в воскресенье прошли массовые митинги в поддержку власти, в ходе которых граждане резко осудили беспорядки в ряде городов Острова свободы. Десятки тысяч кубинцев вышли на марш в поддержку революции в столице страны Гаване и по всей стране. Властям удалось стабилизировать ситуацию, обстановка в Гаване остается "спокойной и умиротворенной", сообщает латиноамериканский канал Telesur.

Мигель Диас-Канель Бермудес, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы и президент Республики Куба, в воскресенье прибыл в город Сан-Антонио-де-лос-Баньос, чтобы пообщаться с местными жителями после акции протеста в городе, во время которой некоторые жители выступили с антиправительственными лозунгами. В ряде городов вандалы разгромили продовольственные магазины. В эфире кубинского телевидения было видно, как группа погромщиков разбивает витрины и выносит продукты из продуктовых лавок. Похожий сценарий на Кубе радикальные элементы пытались разыграть в 1994 году в Гаване, когда Остров свободы, лишенный 85 процентов международной экономической поддержки после распада СССР и соцлагеря, оказался буквально на грани выживания, лишенный из-за многолетней блокады предметов первой необходимости. Тогда толпа бунтовщиков, двигаясь к набережной Малекон, в том числе мимо российского посольства, громила магазины и автомобили на своем пути. Тогда Фидель Кастро, прибывший на набережную с несколькими охранниками, как говорили очевидцы, подействовал на мятежников, как удав на кролика: погромщики разбежались врассыпную.

И вот спустя почти 30 лет подобный сценарий, который американцам с помощью "карманной оппозиции" не удалось реализовать в дружественной Кубе Венесуэле, теперь разыгрывается на Острове свободы. Участники антиправительственных акций призвали "положить конец социализму", ссылаясь, как в 1994 году, на нехватку продуктов и лекарств, а также вакцин от коронавируса. Однако шестидесятилетняя, самая продолжительная в истории человечества блокада, не позволяет ввозить на Кубу, чья экономика сильно пострадала во время пандемии, среди прочего и вакцины российского и китайского производства. Американцы попросту блокируют проход судов с продуктами и лекарствами через свои территориальные воды, вдобавок, грозя суровыми санкциями. Вдобавок, некоторые кубинцы недовольны темпами вакцинации, требуя ускорить их, чем и воспользовались протестующие. Сейчас, по данным кубинских СМИ, в медицинских лабораториях страны разработаны так называемые пять вакцин-кандидатов. На минувшей неделе на острове была официально одобрена вакцина собственного производства Abdala 2, первая, созданная в странах Южной Америки.

Уже тринадцатая по счету администрация США не может никак смириться с независимым политическим курсом Гаваны. Контрреволюционная активность усилилась после ухода со всех высших государственных постов одного из творцов революции Рауля Кастро. В этом пропагандистском арсенале американцы, что называется, "бьют по всем фронтам": от провокационных заявлений о "закате социализма" со стороны антикубинского лобби в Вашингтоне во главе с сенаторами кубинского происхождения, бывшими претендентами на президентский пост от республиканцев Тедом Крузом и Марко Рубио, создания фейковых страниц правительства страны в интернете, до активности антикастровских СМИ, базирующихся в Майами, где осело около полутора миллионов противников революционного режима. Не случайно, что власти Кубы резко ограничили доступ к интернету на острове и активность в соцсетях, прекрасно изучив печальный опыт ряда стран, где антигосударственные акции начинались с призывов в интернете "выйти на улицы против режима". По словам кубинского президента, за время правления Трампа американской администрацией было применено 243 "жестоких санкционных мер", которые правительство Джо Байдена сохраняет в силе, несмотря на текущий международный кризис, усугубленный пандемией COVID-19. "Куба сопротивляется блокаде. Мы никогда не согнет наши флаги", - заключил Диас-Канель. По оценкам экспертов, при любом варианте в ближайшее время происходящее на Кубе станет проверкой на прочность нового поколения кубинских политиков, сменивших "старую и проверенную в боях революционную гвардию".