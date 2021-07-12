Врач рассказала, как меньше потеть в жару

Врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева перечислила способы снизить потоотделение в жаркую погоду.

Она рекомендовала использовать антиперспирант вечером после душа, а утром пользоваться дезодорантом, который маскирует запах.

Для того, чтобы уменьшить потливость стоп, надо стараться выбирать обувь из натуральной кожи и носки из натуральной ткани, а также применять специальные средства.

"Существуют также специальные препараты, которые продаются в аптеке, в их состав входит хлорид алюминия. Можно обработать накануне вечером стопы и ладони, что снижает активность потовых желез, пот будет выделяться меньше", - объяснила Нагайцева в эфире радио Sputnik.

Кроме того, в жару лучше ограничить употребление алкоголя и специй, поскольку они увеличивают потоотделение, продолжила врач. Значение имеет и одежда: летом отдать предпочтение стоит натуральным тканям.

Если повышенная потливость беспокоит человека долгое время, то ему стоит обратиться к врачу, чтобы выявить или исключить серьезные заболевания, подчеркнула специалист.