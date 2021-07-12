Врач рассказала об опасности иммуностимуляторов

На фоне пандемии коронавируса многие люди пытаются подстегнуть свою иммунную систему, начиная принимать иммуностимуляторы без согласия с врачом, как витамины. Такие препараты доступны в широком ассортименте и без рецепта - именно в последнем и кроется основная опасность, уверены эксперты.

Врач-иммунолог Анна Шуляева предостерегает, принимать иммуномодуляторы и иммуностимуляторы для профилактики, потому что вам этого захотелось, ни в коем случае нельзя. Перед приемом таких препаратов необходимо пройти обследование у специалиста, причем иммунолога, а не терапевта или в случае с детьми педиатра.

Иммуностимуляторы можно разделить на три большие группы: естественного происхождения (лук, чеснок, лимон), эндогенного синтеза интерферонов и синтетические. Выбирать, какой именно нужно принимать препарат, должен только врач.

Самый безобидный итог бесконтрольного приема иммуностимуляторов - сбой работы иммунной системы. "Она решает, что если ей помогают и за нее выполняют ее задачи, то и работать самостоятельно ей не нужно", - отметила Шуляева в беседе с aif.ru. При этом она подчеркнула, что постоянное подхлестывание иммунитета может стать смертельно опасным, ведь организм может просто перестать справляться с поставленными задачами.