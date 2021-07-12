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12.07.2021 19:43
Рубрика: В мире

Зачем в Париже собираются снижать скорость автомобилей

Текст: Вячеслав Прокофьев
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8506)
В чем уж точно не откажешь главе парижского муниципалитета Анн Идальго, так это в последовательности. Летом прошлого года она заявила о дальнейшем вытеснении автомобилей из города, естественно, под предлогом улучшения экологии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

И вот теперь объявлено, что с 30 августа во французской столице практически на всех улицах скорость ограничат 30 км/ч. Вне этой драконовской меры останутся лишь кольцевая автодорога, некоторые магистрали, такие как Елисейские поля, трассы, пересекающие Булонский лес на западе города и Венсенский - на востоке. Там сохраняется лимит в 50 км/ч. Но надолго ли? Как стало известно, представители мэрии уже зондируют почву, ведут переговоры на этот счет с префектурой Парижа.

Фото: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG
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Здесь отмечают, что на этот раз Анн Идальго не стала лично оповещать горожан о демарше, который, скорее всего, не прибавит ей популярности в их среде. Ведь по сведениям из целого ряда источников, она лелеет планы принять участие в предстоящих весной будущего года президентских выборах. Ну а голоса парижан, понятно, имеют значение. Поэтому огласить соответствующую информацию поручили ее заместителю по транспорту Давиду Бельяру. Человек из партии "зеленых", оседлав "природозащитного" конька, заявил, что дальнейшее ограничение скорости не только очистит городскую атмосферу, послужит "лучшей текучести" транспортных потоков, но и снизит уровень шума. По его словам, снижение скорости "уменьшит его на парижских авеню в два раза". Так ли это, парижане узнают в ближайшем будущем. А пока свое возмущение уже высказали столичные торговцы. Руководитель их конфедерации Франсис Паломби считает, что жители пригородов прекратят ездить в Париж за покупками.

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