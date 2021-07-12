Захарова показала, как измеряли температуру Керри на встрече с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале небольшой видеоролик о том, как у спецпосланника президента США по климату Джона Керри перед началом переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым измеряли температуру.

Запись длится всего 15 секунд. На ней видно, как Керри входит в Дом приемов МИД РФ и здоровается с Лавровым. После рукопожатия министр жестом предложил своему гостю измерить температуру тела.

Начиная переговоры, глава МИД РФ отметил, что считает визит спецпосланника президента США "важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженности и налаживания профессиональной предметной работы в областях, где мы можем находить общие знаменатели". По словам Лаврова, "Россия придает большое значение проблемам, связанным с глобальным изменением климата". Министр выразил надежду, что Россия и США будут активно сотрудничать по климатическим вопросам на различных международных площадках, в том числе на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго.