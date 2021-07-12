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12.07.2021 14:45
Рубрика: В мире

Захарова рассказала о краже железнодорожного указателя сотрудником посольства США

Текст: Юрий Когалов
Сотрудник американского посольства вживую повторил действия героя рассказа Антона Чехова "Злоумышленник". Об этом курьезном случае, который мог иметь серьезные последствия, в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Курьезный", как писали раньше в газетах, случай произошел на железнодорожной станции Осташков Тверской области. Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета", - рассказала Захарова. По ее словам, в тот же день машину с этими номерами остановили за нарушение ПДД, а за рулем находился мужчина, подходящий под описание выданной ориентировки.

Фото: Виталий Невар / ТАСС
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"Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа "Злоумышленник" А.П.Чехова, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области?" - задалась рядом вопросов дипломат.

Как подчеркнула представитель МИД РФ, своими действиями американец подверг опасности жизни и здоровье пассажиров поездов. "Осташковский узел - довольно оживленный участок пути. Железная дорога - это зона повышенной опасности. Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия", - отметила Захарова.

После этого инцидента сотрудника посольства вернули в США. По словам Захаровой, сложно было представить, что представителю иностранной дипмиссии надо было разъяснять, к каким именно последствиям могли привести его действия.

Она также обратила внимание, что читали в США знакомы с тем рассказом, действия персонажа которого решил повторить американский диплома. "Злоумышленник" переведен на английский. Захарова выразила сожаление, что лишь таким "прогрессивным образом" в США популяризируют литературное наследие великого драматурга.

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