Распоряжение губернатора Амурской области от 13 июля 2021 года № 129-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 18.06.2021 № 111-р) следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) караоке, детских игровых комнат и детских развлекательных центров.";

2) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91. Руководителям органов и организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (работодателям) обеспечить предоставление отпуска или перевода на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей следующих категорий граждан, не имеющих законченного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1) в возрасте старше 65 лет;

2) беременным женщинам;

3) имеющим заболевания эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадий, трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локализации.";

3) дополнить пунктом 117 следующего содержания:

"117. Министерству социальной защиты населения Амурской области (Киселева Н.В.) организовать работу подведомственных организаций (за исключением организаций для несовершеннолетних граждан) в закрытом режиме с обеспечением смены работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, с периодичностью не чаще одного раза в две недели.";

4) пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:

"14. Главам муниципальных образований Амурской области, Управлению МВД России по Амурской области (Носков К.А.) осуществлять контроль за соблюдением ограничений, установленных в пунктах 3-5 настоящего распоряжения.

15. Исполнительным органам государственной власти Амурской области:

1) обеспечить реализацию постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, принимаемых по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) приостановить личный прием граждан, а также обеспечить подачу гражданами документов в электронной форме через сеть Интернет или на бумажном носителе с использованием почтовой связи.";

5) пункт 6 приложения № 2 к распоряжению изложить в следующей редакции:

"6. Дополнительно к требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Требований:

1) запрет на употребление кальянов;

2) проведение "входного" контроля температуры тела посетителей и обеспечение отказа в допуске лицам с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания;

3) запрет на работу детских игровых комнат, караоке, танцевальных площадок.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 15.07.2021.

В.А.Орлов







