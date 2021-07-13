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Android получил долгожданную возможность

Текст:   Антон Благовещенский
13.07.2021,  
17:00
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики из Google добавили в новую версию Android 12, которая станет доступна для скачивания уже в сентябре, функцию запуска игр до окончания скачивания.

В компании подчеркивают, что благодаря нововведению запуск игр будет занимать буквально несколько секунд.

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Доступность функции под названием Play As You Download будет проявляться в виде значка с изображением молнии. Такую игру можно будет запустить на 18 процентах загрузки и начать играть, пока в фоновом режиме скачается остальной недостающий контент.

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