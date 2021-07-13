Анна Кузнецова заявила о дефиците вожатых для детских лагерей

Детский омбудсмен Анна Кузнецова признала, что в стране не хватает вожатых для детских лагерей отдыха, и призвала сохранить и развивать структуру и потенциал их подготовки. Об этом она заявила вовремя пребывания во всероссийском детском центре "Океан", где Кузнецова проводит совещание "Проблемы кадрового обеспечения лагерей".

По данным официального сайта Уполномоченного по правам ребенка при президенте России, если в 2019 году в РФ было 93 тысячи вожатых, То в 2020 году работали уже лишь 37 тысяч. "Мы понимаем, что сокращается запрос на вожатых ввиду сокращения стационарных лагерей, - признала Анна Кузнецова, - но есть риск потерять потенциал подготовки вожатых, нужно его сохранить, а также сделать акцент на работу с вожатыми в небольших лагерях".

Детский омбудсмен подчеркнула, что особенно мало вожатых и проблема с их подготовкой наблюдается там, где есть инклюзивные смены. При этом она сделала акцент на том, что инклюзивные "практики, которые сегодня есть, - клад, который нужно осмыслить, нужно понимать, как их тиражировать".

В итоге Кузнецова отметила, что кадровая проблема с вожатыми взята на заметку и пошагово решается в министерстве просвещения. В частности, там составляется письмо в адрес всех вузов, которым предлагается создавать студенческие отряды для работы вожатыми в детских лагерях отдыха. Также началась работа с сайтами трудовых вакансий. Им Минпросвещения предлагает размещать объявления о требуемых в лагерях вакансиях вожатых.