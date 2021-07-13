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13.07.2021 11:34
Рубрика: Общество

Анна Кузнецова заявила о дефиците вожатых для детских лагерей

Текст: Владимир Емельяненко

Детский омбудсмен Анна Кузнецова признала, что в стране не хватает вожатых для детских лагерей отдыха, и призвала сохранить и развивать структуру и потенциал их подготовки. Об этом она заявила вовремя пребывания во всероссийском детском центре "Океан", где Кузнецова проводит совещание "Проблемы кадрового обеспечения лагерей".

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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По данным официального сайта Уполномоченного по правам ребенка при президенте России, если в 2019 году в РФ было 93 тысячи вожатых, То в 2020 году работали уже лишь 37 тысяч. "Мы понимаем, что сокращается запрос на вожатых ввиду сокращения стационарных лагерей, - признала Анна Кузнецова, - но есть риск потерять потенциал подготовки вожатых, нужно его сохранить, а также сделать акцент на работу с вожатыми в небольших лагерях".

Детский омбудсмен подчеркнула, что особенно мало вожатых и проблема с их подготовкой наблюдается там, где есть инклюзивные смены. При этом она сделала акцент на том, что инклюзивные "практики, которые сегодня есть, - клад, который нужно осмыслить, нужно понимать, как их тиражировать".

В итоге Кузнецова отметила, что кадровая проблема с вожатыми взята на заметку и пошагово решается в министерстве просвещения. В частности, там составляется письмо в адрес всех вузов, которым предлагается создавать студенческие отряды для работы вожатыми в детских лагерях отдыха. Также началась работа с сайтами трудовых вакансий. Им Минпросвещения предлагает размещать объявления о требуемых в лагерях вакансиях вожатых.

Общество Семья и дети Экономика Работа Занятость Президент Уполномоченный по правам ребенка Правительство Минпросвещения Отдых детей в летних лагерях

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