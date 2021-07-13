Арсен Аваков ушел в отставку с поста главы МВД Украины

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал заявление об уходе в отставку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале украинского МВД.

"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!", - говорится в сообщении.

Арсен Аваков занимал должность министра внутренних дел Украины при разных правительствах, начиная с февраля 2014 года.