Авиатрафик в июне вырос на 76% к прошлому году

Российские авиадиспетчеры в июне этого года обслужили в верхнем воздушном пространстве России 164,7 тысячи полетов, что на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Виталий Савельев.

По его словам, количество внутренних полетов выросло на 61% и составило 122,3 тысячи. "Постепенно увеличивается международный трафик. В июне выполнено 42,4 тысячи полетов, что в два раза больше по сравнению с июнем 2020 года", - отметил глава Минтранса.

Всего за первое полугодие российские авиадиспетчеры обслужили 704 тысячи полётов. Рост к прошлому году составил 20%. При этом число внутренних полетов выросло на 39% и составило 508,5 тысячи.