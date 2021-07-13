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13.07.2021 23:09
Рубрика: В мире

Боевики "Талибана" казнили группу афганских спецназовцев при попытке сдаться

Текст: Максим Макарычев

Боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ) казнили 22 афганских спецназовца при попытке сдаться. На видео, которое оказалось в распоряжении CNN, раздаются слова: "Сдавайтесь, коммандос, сдавайтесь". Несколько безоружных мужчин выходят из здания. Под крики боевиков раздается стрельба, военные падают на землю. В конце видео другой голос за кадром говорит: "Снимите с них все". Видно, как один боец снимает снаряжение с тела одного из спецназовцев.

Фото: REUTERS/Omar Sobhani
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Казнь произошла 16 июня в городе Давлат-Абад в провинции Фарьяб, недалеко от границы Афганистана с Туркменистаном. Красный Крест подтвердил, что на месте расстрела были найдены тела 22 спецназовцев. Убийство солдат резко контрастирует с попытками "Талибана" показать, что он согласен на добровольную сдачу солдат и, в некоторых случаях, платит им за то, чтобы они вернулись домой. Через три дня после боев в Давлат-Абаде талибы опубликовали видео, на котором показан захват военных грузовиков и оружия. В видео утверждалось, что "вашингтонские охранники, специально обученные в ЦРУ и преследовавший "Талибан" в Давлат-Абаде, Фарьяб, были схвачены талибами, разоружены и скованы наручниками". Министерство обороны Афганистана отрицало, что талибы удерживали спецназовцев, и заявило американскому телеканалу, что все они были убиты.

Источник указал, что спецназовцы из элитного афганского подразделения прибыли в город с несколькими танками, но после двухчасового боя у них закончились боеприпасы, и они не получили поддержки с воздуха. "Они были окружены талибами. Затем они вывели их на середину улицы и всех расстреляли", - сказал свидетель. Он также предположил, что некоторые боевики "Талибана" были не из этого региона, скорее всего, являлись иностранцами, потому что он не мог понять, о чем они говорили, когда общались между собой. Второй свидетель, владелец магазина на базаре, где произошла стрельба, согласился с утверждением, что некоторые из талибов были иностранцами. Он сказал, что коммандос "не сражались". Все они подняли руки и сдались, а талибы просто расстреляли их", - отметил очевидец, который, по его словам, наблюдал за стрельбой через маленькую дыру в стене.

Фото: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Местные власти раскритиковали решение об отправке в город элитных спецназовцев без подкреплений и без прикрытия с воздуха. Абдул Ахад Айлбек, член провинциального совета Фарьяба, сказал, что прибывшие офицеры не знали ни этот район, ни районы, контролируемые талибами.

По всему Афганистану десятки тысяч мирных жителей были перемещены из-за всплеска боевых действий, последовавших за объявлением президента США Джо Байдена о том, что все американские войска будут выведены из страны к 11 сентября. С тех пор талибы утверждают, что взяли под свой контроль почти 200 районов по всему Афганистану - в основном на севере и северо-западе страны. Во многих из них они не встретили большого сопротивления. В заявлении, сделанном в понедельник, талибы заявили, что "тысячи солдат" "дезертировали и приняли законы Исламского Эмирата".

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