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13.07.2021 11:16
Рубрика: Власть

Более 7000 звонков получила Татьяна Москалькова на "горячую линию"

Текст: Анна Спицына

Уже более 7000 звонков поступило на "горячую линию" омбудсмена с начала года, сообщила в своем Instagram уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

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Если оценивать, что больше всего интересует людей, то в первую очередь это информация по ранее поданным жалобам и то, какая работа проведена по их обращениям.

На втором месте вопросы реализации трудовых прав, жалобы на решения суда, жилищные и земельные споры. И конечно, существенная доля звонков во времена пандемии коронавируса посвящена вопросам охраны здоровья.

Татьяна Москалькова подчеркнула, что все обращения сразу принимаются в работу, а сотрудники аппарата дают ответы и рекомендации всем звонившим.

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека

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