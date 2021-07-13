Более 7000 звонков получила Татьяна Москалькова на "горячую линию"

Уже более 7000 звонков поступило на "горячую линию" омбудсмена с начала года, сообщила в своем Instagram уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Если оценивать, что больше всего интересует людей, то в первую очередь это информация по ранее поданным жалобам и то, какая работа проведена по их обращениям.

На втором месте вопросы реализации трудовых прав, жалобы на решения суда, жилищные и земельные споры. И конечно, существенная доля звонков во времена пандемии коронавируса посвящена вопросам охраны здоровья.

Татьяна Москалькова подчеркнула, что все обращения сразу принимаются в работу, а сотрудники аппарата дают ответы и рекомендации всем звонившим.