Более половины взрослых граждан ЕС полностью вакцинированы от коронавируса

Более половины взрослых граждан Европейского союза (ЕС) полностью вакцинированы от коронавируса, сообщила во вторник в Twitter президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она воспользовалась возможностью, чтобы убедить всех скептиков сделать прививку. "Чтобы обезопасить себя от новых вариантов и избежать новой волны инфекций, важно получить вакцину", - сказал фон дер Лайен.
В минувшие выходные Урсула фон дер Ляйен объявила, что фармацевтические компании предоставили достаточно доз для вакцинации 70% взрослых граждан Европы. По данным Европейской комиссии, в странах-членах Евросоюза проживает 366 миллионов человек старше 18 лет. Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отдал распоряжение об обязательной вакцинации в стране медицинского персонала.
More than half of all adults in the EU are now fully vaccinated!— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 13, 2021
To keep safe from variants and avoid a new wave of infections, it’s important to get vaccinated.
Enough doses have been delivered to vaccinate 70% of adults in the EU. Let’s do it. pic.twitter.com/L5ggIjTdGa