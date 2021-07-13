Более половины взрослых граждан ЕС полностью вакцинированы от коронавируса

Более половины взрослых граждан Европейского союза (ЕС) полностью вакцинированы от коронавируса, сообщила во вторник в Twitter президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она воспользовалась возможностью, чтобы убедить всех скептиков сделать прививку. "Чтобы обезопасить себя от новых вариантов и избежать новой волны инфекций, важно получить вакцину", - сказал фон дер Лайен.

В минувшие выходные Урсула фон дер Ляйен объявила, что фармацевтические компании предоставили достаточно доз для вакцинации 70% взрослых граждан Европы. По данным Европейской комиссии, в странах-членах Евросоюза проживает 366 миллионов человек старше 18 лет. Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отдал распоряжение об обязательной вакцинации в стране медицинского персонала.