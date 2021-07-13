Более полумиллиона семей получили сертификаты на маткапитал за полгода

За первое полугодие сертификаты на материнский капитал получили более 517 тысяч семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

Всего на эти цели было направлено свыше 194 млрд рублей.

В ПФР отметили, что фонд сам запрашивает данные о рождении ребенка и уведомляет родителей через официальный сайт или портал госуслуг. Подавать заявление самостоятельно надо только семьям, усыновившим детей, уточнили в фонде.

Напомним, сейчас размер материнского капитала при рождении одного ребенка составляет 484 тысячи рублей, а при рождении второго сумма увеличивается на 155 тысяч.

Предполагается, что в 2022 году сумма материнского капитала при рождении одного ребенка должна составить чуть более 503 тысяч рублей, а при рождении второго - 665 тысяч.