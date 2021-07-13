Новости

Пушков: ЕСПЧ не может никого заставить признавать однополые браки 17:05
Семин назвал переход Иосифова в "Вильярреал" странной историей 16:59
"Надо уходить в 80 лет": Владимир Меньшов в конце жизни думал о смерти 16:56
Авиатрафик в июне вырос на 76% к прошлому году 16:53
Во Франции санитарные пропуска будут выписывать детям от 12 лет 16:51
Врач рассказал, что нельзя делать в аномальную жару 16:42
В Туве ограничили работу общественного транспорта и отложили свадьбы 16:37
Вышел трейлер нового мультфильма Pixar 16:32
Зюганов согласился с оценками текущей ситуации на Украине в статье Путина 16:30
В Москве побит температурный рекорд 1936 года 16:13
ЦБ отменил лимиты на размещение акций российских эмитентов за границей 16:12
На Среднем Урале ограничили мероприятия с участием более тысячи человек 16:00
На Госуслугах запущен новый социальный сервис для инвалидов 15:59
Глава центра ФМБА назвал особенность третьей волны COVID-19 15:51
Последний фильм Владимира Меньшова закончат его коллеги 15:51
Для борьбы с пожарами Шойгу направил в Якутию военные Ил-76 15:50
Минобороны помогает регионам бороться с коронавирусом 15:47
Росгвардия предупредила о передвижении военной техники на юге России 15:46
ВЦИОМ: Каждый пятый россиянин частично или полностью работает на дистанте 15:42
В Иркутске завели дело на мужчину, обещавшего сбросить ребенка с балкона 15:29
Названы самые распространенные осложнения коронавируса 15:29
Лукашенко: Запад перешел к индивидуальному террору белорусов 15:25
Более половины взрослых граждан ЕС полностью вакцинированы от коронавируса 15:22
Вышел русский трейлер "Демоника" от режиссера "Района №9" 15:21
Более полумиллиона семей получили сертификаты на маткапитал за полгода 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ФАС защитит потребителей от необоснованно дорогих ЖКХ, связи, транспорта
ФАС защитит потребителей от необоснованно дорогих ЖКХ, связи, транспорта
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
13.07.2021 16:12
Рубрика: Экономика

ЦБ отменил лимиты на размещение акций российских эмитентов за границей

Текст: Евгения Думанская

Банк России упрощает выход российских эмитентов акций на зарубежные рынки, отменив лимиты на размещение. Об этом сообщили в регуляторе.

Фото: AP Photo / Richard Drew
Акции Virgin Galactic упали на фоне дополнительного размещения

Сейчас размещать акции на зарубежных площадках можно с двумя ограничениями - не более 25% от всего объема акций одного типа и не более 50% от общего количества предлагаемых акций.

Директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына пояснила, что лимиты вводились, в том числе, чтобы снизить отток торговой активности с внутреннего рынка. В последние годы отмечается уверенный переток ликвидности по акциям с двойным листингом на отечественный биржевой рынок.

"Мы ожидаем, что отмена ограничений снимет излишние барьеры и станет дополнительным стимулом для российских компаний к выходу на публичные рынки долевого капитала", - сказала Курицына.

Экономика ВЭД Экономика Финансы Фондовый рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Российский Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от наводнений
В Госдуме оценили идею увеличения отпуска для некурящих
Статья Владимира Путина об Украине. Главное
Вильфанд пообещал жителям Европейской России "махровую" жару
Новые условия ипотеки подстегнут спрос на маленькие квартиры
Почему ввоз пальмового масла в Россию резко вырос