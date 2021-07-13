ЦБ отменил лимиты на размещение акций российских эмитентов за границей

Банк России упрощает выход российских эмитентов акций на зарубежные рынки, отменив лимиты на размещение. Об этом сообщили в регуляторе.

Сейчас размещать акции на зарубежных площадках можно с двумя ограничениями - не более 25% от всего объема акций одного типа и не более 50% от общего количества предлагаемых акций.

Директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына пояснила, что лимиты вводились, в том числе, чтобы снизить отток торговой активности с внутреннего рынка. В последние годы отмечается уверенный переток ликвидности по акциям с двойным листингом на отечественный биржевой рынок.

"Мы ожидаем, что отмена ограничений снимет излишние барьеры и станет дополнительным стимулом для российских компаний к выходу на публичные рынки долевого капитала", - сказала Курицына.