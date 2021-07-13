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13.07.2021 14:44
Рубрика: Экономика

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от наводнений

Текст: Матвей Линник
Центробанк рекомендовал банкам реструктурировать долги пострадавшим от стихийных бедствий в южных регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В Туапсинском районе река смела на своем пути автомобильный мост. Фото: Анна Бурлакова/РГ В Туапсинском районе река смела на своем пути автомобильный мост. Фото: Анна Бурлакова/РГ
В Туапсинском районе река смела на своем пути автомобильный мост. Фото: Анна Бурлакова/РГ

"Банк России в связи со стихийными бедствиями в отдельных районах Крыма и Краснодарского края рекомендовал кредиторам при поступлении обращений от пострадавших (с приложением подтверждающих документов) предпринимать меры по урегулированию обязательств по потребительским кредитам (займам), в том числе обеспеченным ипотекой", - рассказали в ЦБ.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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В некоторых случаях кредитные организации могут даже простить долг или отказаться от взыскания на заложенное имущество, пояснили в регуляторе. Кроме того, ЦБ рекомендовал бюро кредитных историй не учитывать такие реструктуризации при формировании кредитных историй и расчете индивидуального рейтинга заемщиков.

Ранее в южных регионах страны прошли ливни, в результате чего были подтоплены сотни домов, пострадали тысячи домовладений и погибли восемь человек.

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