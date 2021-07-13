ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от наводнений

"Банк России в связи со стихийными бедствиями в отдельных районах Крыма и Краснодарского края рекомендовал кредиторам при поступлении обращений от пострадавших (с приложением подтверждающих документов) предпринимать меры по урегулированию обязательств по потребительским кредитам (займам), в том числе обеспеченным ипотекой", - рассказали в ЦБ.

В некоторых случаях кредитные организации могут даже простить долг или отказаться от взыскания на заложенное имущество, пояснили в регуляторе. Кроме того, ЦБ рекомендовал бюро кредитных историй не учитывать такие реструктуризации при формировании кредитных историй и расчете индивидуального рейтинга заемщиков.

Ранее в южных регионах страны прошли ливни, в результате чего были подтоплены сотни домов, пострадали тысячи домовладений и погибли восемь человек.