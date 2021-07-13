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13.07.2021 18:35
Рубрика: Власть

ЦИК планирует заверить списки всех партий до конца недели

Текст: Галина Мисливская

Во вторник, 13 июля, в полночь истекает срок подачи документов в Центризбирком партиями, принявшими решение участвовать в выборах в Госдуму. Комиссия планирует завершить процедуру заверения списков до конца недели.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Как рассказал журналистам член ЦИК Евгений Шевченко, все 15 партий, желающих побороться за думские мандаты, уже провели свои съезды, выдвинули кандидатов и представили документы на них в Центризбирком. "По целому ряду политических партий ЦИК уже заверила и федеральные списки кандидатов, и списки по одномандатным округам и завершит процедуру заверения списков до конца этой недели", - сообщил он.

Часть партий уже представила в Центризбирком документы на регистрацию партийных списков. "Последний день, когда это можно будет сделать, 18 часов 4 августа", - добавил Шевченко. Такой же срок установлен для подачи документов кандидатами-одномандатниками в округах.

Напомним, всего о намерении участвовать в выборах в Госдуму заявили 15 политических партий из 32, имеющих такое право. Из них 14 обладают парламентской льготой, то есть могут выдвигать кандидатов без сбора подписей. Одна партия - Российский общенародный союз - будет собирать подписи. Для регистрации федерального списка необходимо представить не менее 200 тысяч подписей, причем не более семи тысяч от одного региона. Кандидаты-одномандатники от такой партии должны собрать по три процента подписей избирателей, зарегистрированных в данном округе. Если в нем проживает менее 100 тысяч граждан с активным избирательным правом, то минимум три тысячи подписей.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут 17-19 сентября. Нижняя палата избирается по смешанной системе: 225 по одномандатным округам и 225 - по партийным спискам.

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