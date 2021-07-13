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13.07.2021 23:47
Рубрика: В мире

Детский велосипед принцессы Дианы выставили на торги

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Детский велосипед принцессы Дианы, на котором она каталась в 1970-е годы по семейному поместью в Нортгемптоншире, выставили на продажу. Как рассказали в аукционном доме East Bristol, речь идет о чоппере красного цвета, который будущей народной принцессе подарил ее отец - граф Джон Спенсер.
Трудно поверить, что на этом совсем "не царском" велосипеде каталась будущая принцесса Диана. Фото: flickr / londonmatt Трудно поверить, что на этом совсем "не царском" велосипеде каталась будущая принцесса Диана. Фото: flickr / londonmatt
Трудно поверить, что на этом совсем "не царском" велосипеде каталась будущая принцесса Диана. Фото: flickr / londonmatt

В те годы такая модель была очень популярной, ее хотели заполучить все дети, и юная леди Ди не была исключением. На торги велосипед выставлен в полностью оригинальном виде: с пружинной задней подвеской, хромированными брызговиками, виниловым седлом, коробкой передач, тормозной системой и даже оригинальными шинами. Двухколесный железный конь находится в очень хорошем состоянии, подчеркнули в East Bristol, добавив, что "эта исключительная памятная вещь имеет прекрасную историю".
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После принцессы Дианы велосипед принадлежал домработнице Спенсеров Моди Пендри, она приобрела его за 20 фунтов на аукционе, который устроил граф Спенсер. Долгие годы женщина хранила этот детский байк в память о леди Ди, а после ее смерти в 2006 году раритет был продан ее наследниками с аукциона и попал в музей игрушек House On The Hill. Кстати, сейчас в лот входят и счета-фактуры с тех торгов, а также вырезки из газет, в которых говорилось о предыдущем аукционе. Кроме того, новый покупатель получит рождественскую открытку, которую принцесса Диана подарила Моди Пендри в 1994 году.

Торги пройдут 23-24 июля в Бристоле на специализированном аукционе коллекционеров игрушек. Редкий лот оценивается в 20-30 тысяч фунтов. Уникальным его назвать не получится, поскольку несколько месяцев назад с молотка был продан другой велосипед, принадлежавший принцессе Диане. На нем она каталась по Лондону, когда подрабатывала няней, прежде чем выйти замуж за принца Чарльза в 1981 году.

Стоит отметить, что в Британии предметы, которыми владели члены королевской семьи (и особенно принцесса Диана), пользуются большой популярностью на аукционах. Драгоценностями сейчас сложно кого-то удивить, на торгах то и дело появляются кольца, броши, колье и даже платья аристократов.

Однако иногда на продажу выставляют довольно уникальные предметы. Так, в июне за 52,6 тысячи фунтов был продан автомобиль народной принцессы Ford Escort, которым она управляла 40 лет назад. 1,6-литровый седан был подарен ей принцем Чарльзом на помолвку. Теперь он будет выставлен в одном из музеев Южной Америки.

В прошлом году с молотка за 11,3 тысячи фунтов ушли панталоны королевы Елизаветы II. Согласно легенде, нижнее белье с монограммой Ее Величество забыла в частном самолете во время визита в 1968 году в Чили. Панталоны нашел пилот и передал их своему другу-коллекционеру, на торги же их выставили наследники последнего. Примечательно, что Букингемский дворец так и не опроверг (правда, и не подтвердил) принадлежность этой интимной вещи Елизавете II.

А вот нижнее белье королевы Виктории в последние годы регулярно выставляют на аукционы. Что-то было разобрано на память обслугой после ее смерти, что-то она сама подарила за хорошую службу. Спустя 120 лет после ее смерти с молотка ушли несколько пар панталонов, ночная рубашка, чулки королевы. Их стоимость варьировалась от 1,5 до 12 тысяч фунтов.

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