Детский велосипед принцессы Дианы выставили на торги

Детский велосипед принцессы Дианы, на котором она каталась в 1970-е годы по семейному поместью в Нортгемптоншире, выставили на продажу. Как рассказали в аукционном доме East Bristol, речь идет о чоппере красного цвета, который будущей народной принцессе подарил ее отец - граф Джон Спенсер.

В те годы такая модель была очень популярной, ее хотели заполучить все дети, и юная леди Ди не была исключением. На торги велосипед выставлен в полностью оригинальном виде: с пружинной задней подвеской, хромированными брызговиками, виниловым седлом, коробкой передач, тормозной системой и даже оригинальными шинами. Двухколесный железный конь находится в очень хорошем состоянии, подчеркнули в East Bristol, добавив, что "эта исключительная памятная вещь имеет прекрасную историю".

После принцессы Дианы велосипед принадлежал домработнице Спенсеров Моди Пендри, она приобрела его за 20 фунтов на аукционе, который устроил граф Спенсер. Долгие годы женщина хранила этот детский байк в память о леди Ди, а после ее смерти в 2006 году раритет был продан ее наследниками с аукциона и попал в музей игрушек House On The Hill. Кстати, сейчас в лот входят и счета-фактуры с тех торгов, а также вырезки из газет, в которых говорилось о предыдущем аукционе. Кроме того, новый покупатель получит рождественскую открытку, которую принцесса Диана подарила Моди Пендри в 1994 году.

Торги пройдут 23-24 июля в Бристоле на специализированном аукционе коллекционеров игрушек. Редкий лот оценивается в 20-30 тысяч фунтов. Уникальным его назвать не получится, поскольку несколько месяцев назад с молотка был продан другой велосипед, принадлежавший принцессе Диане. На нем она каталась по Лондону, когда подрабатывала няней, прежде чем выйти замуж за принца Чарльза в 1981 году.

Стоит отметить, что в Британии предметы, которыми владели члены королевской семьи (и особенно принцесса Диана), пользуются большой популярностью на аукционах. Драгоценностями сейчас сложно кого-то удивить, на торгах то и дело появляются кольца, броши, колье и даже платья аристократов.

Однако иногда на продажу выставляют довольно уникальные предметы. Так, в июне за 52,6 тысячи фунтов был продан автомобиль народной принцессы Ford Escort, которым она управляла 40 лет назад. 1,6-литровый седан был подарен ей принцем Чарльзом на помолвку. Теперь он будет выставлен в одном из музеев Южной Америки.

В прошлом году с молотка за 11,3 тысячи фунтов ушли панталоны королевы Елизаветы II. Согласно легенде, нижнее белье с монограммой Ее Величество забыла в частном самолете во время визита в 1968 году в Чили. Панталоны нашел пилот и передал их своему другу-коллекционеру, на торги же их выставили наследники последнего. Примечательно, что Букингемский дворец так и не опроверг (правда, и не подтвердил) принадлежность этой интимной вещи Елизавете II.

А вот нижнее белье королевы Виктории в последние годы регулярно выставляют на аукционы. Что-то было разобрано на память обслугой после ее смерти, что-то она сама подарила за хорошую службу. Спустя 120 лет после ее смерти с молотка ушли несколько пар панталонов, ночная рубашка, чулки королевы. Их стоимость варьировалась от 1,5 до 12 тысяч фунтов.