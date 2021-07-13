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13.07.2021 20:46
Рубрика: Власть

Для военных авиавузов испытывают учебные Як-152 и УТС-800

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Сергей Шойгу обсудил во вторник со своими генералами производство стратегических ракетоносцев Ту-160М и ход испытаний учебных самолетов для вузов ВКС.

Министр напомнил: есть план поставок двигателей для Ту-160М. "Эти стратегические ракетоносцы обеспечивают ударную мощь воздушной компоненты ядерной триады государства. Поэтому повышение их боевой эффективности - одна из наших первоочередных задач. Продвинуться в ее решении можно, установив на машины новые двигатели НК-32 второй серии, которые позволяют значительно увеличить дальность и продолжительность полета за счет уменьшения удельного расхода топлива", - сказал Шойгу.

Фото: Минобороны РФ
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Что касается новых машин для обучения пилотов, то Шойгу отметил: материальная база вузов должна включать не менее 500 современных учебно-тренировочных самолетов и 200 вертолетов. "На конкурсной основе проводим комплексные испытания двух перспективных самолетов первоначальной летной подготовки - Як-152 и УТС-800", - доложил министр. Он подчеркнул, что наличие качественно подготовленных летчиков-выпускников - а их должно быть не менее 700 в год - позволяет эффективно использовать потенциал существующих и перспективных авиакомплексов.

Министр напомнил, что 1 июля в местах проживания абитуриентов начался отбор кандидатов в вузы минобороны, который продлится до 20 июля. "С учетом эпидемиологической обстановки в регионах работают 74 выездные группы от всех вузов", - сообщил Шойгу. По его словам, конкурс в военные училища составляет более трех с половиной человек на место, а по ряду специальностей - до 8 человек среди юношей и до 20 - среди девушек. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются командные вузы Сухопутных войск, Военно-медицинская академия, Военный университет, Рязанское воздушно-десантное командное училище. "В этом году планируем принять более 13 тысяч первокурсников", - сказал Шойгу.

Среди довузовских учебных заведений самый высокий конкурс - в Кызылское президентское кадетское училище: семь мальчиков и 11 девочек на место. Традиционно много желающих учиться в Тверском, Московском и Тульском СВУ, Московском и Петербургском пансионах воспитанниц минобороны. В среднем конкурс в них составляет пять человек на место.

Шойгу также сообщил, что выпускников довузовских образовательных организаций минобороны будут зачислять в учебные заведения командного профиля в особом порядке.

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