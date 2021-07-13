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13.07.2021 18:30
Рубрика: Экономика

Эдельгериев: Страны могут сами определять климатическую политику

Текст: Сергей Тихонов

О праве каждого государства на самостоятельное определение национальной климатической политики заявил советник президента РФ, специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев на встрече в Москве со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.

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По словам Эдельгериева, страны вправе выбирать инструменты снижения выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения и Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он отметил, что односторонние действия наподобие пограничного углеродного механизма Евросоюза ограничивают возможности России по низкоуглеродному развитию и экспорту своей продукции.

Россия последовательно отстаивает необходимость достижения температурных целей Парижского соглашения, а именно ограничить прирост среднемировой температуры ниже 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем и готова приложить все усилия по ограничению роста температуры ниже 1,5 градуса. "Рассматриваем данный показатель как первостепенный, что подчеркивает необходимость повышения поглощения углекислого газа из атмосферы, в том числе лесами и другими экосистемами", - сказал Эдельгериев.

Стороны договорились расширять научное сотрудничество между двумя странами и продолжить дискуссию в рабочем формате, а также в рамках совещания на уровне министров по климату, которое пройдет 25-26 июля в Лондоне.

Экономика Отрасли Энергетика Общество Экология Президент Администрация Президента Парижское соглашение по климату

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