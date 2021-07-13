Эксперт: К концу года курс доллара может опуститься до 70,5 рубля

Рубль может вырасти к доллару более чем на пять процентов от текущего значения, полагает экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Софья Донец.

Она отметила, рубль недооценен на 10-12%, и к концу года доллар может опуститься до 70,5 рубля. Сейчас доллар торгуется чуть выше 74 рублей, евро стоит около 87,5 рубля.

По словам Донец, снизилась зависимость курса от нефти, однако снизилась и зависимость инфляции от курса.

"Мы защитились от нефти, а теперь должны что-то делать с внутренними ценами", - пояснила она.

Чувствительность к стоимости нефти, тем не менее, остается важной. Как считает эксперт, ОПЕК может снизить ограничения на добычу, что скажется на объемах экспорта. Объем импорта будет замедляться вместе с ростом внутреннего потребления.

"Если до введения бюджетного правила эта эластичность была близка к 1, то 0,2 - это на 10% изменения цен на нефть мы имеем 2% изменения в курсе", - цитирует Донец агентство "Прайм".

Еще один обозначенный экономистом фактор в пользу укрепления рубля - смягчение санкционных ограничений.