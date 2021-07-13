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13.07.2021 12:02
Рубрика: Общество

Эксперт: Ожидаем "потрясающих" итогов испытаний "Спутника V" и AstraZeneca

Текст: Ирина Невинная
Первые исследования комбинации вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca подходят к концу, их результаты планируется опубликовать в конце июля, и они будут "потрясающими". Об этом заявил сегодня на брифинге глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

РФПИ совместно с Научным центром имени Гамалеи выступил инициатором исследований по комбинированному применению российской вакцины "Спутник V" и разработанной в Оксфорде совместно с AstraZeneca еще в ноябре прошлого года. Позже появилось сообщение, что такие исследования планируют провести в Азербайджане.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Эти исследования сейчас завершаются в Азербайджане и ряде других стран (...) Мы ожидаем публикации результатов этого совместного клинического исследования с AstraZeneca в следующие две недели, к концу июля", - сказал Дмитриев, подчеркнув, что "результаты могут получиться потрясающие".

Он уточнил, что речь идет о подтверждении высокой эффективности такого подхода. "Мы ожидаем, что Serum Institute of India - крупнейший производитель вакцин в мире - сможет производить и "Спутник V", и "Спутник V" для гетерогенного бустирования и совмещения", - отметил Дмитриев. Ранее он сообщил, что в SII достигнута договоренность о производстве 300 млн доз "Спутника V" и "Спутника Лайт" - с перспективой экспорта, когда ситуация в Индии станет благополучной.

На западе также применяют вакцинацию комбинированием вакцин. В частности, в ЕС в ряде стран решили людям с рисками развития тромбоза, получившими первую прививку препаратом AstraZeneca, вторую дозу делают препаратом Pfizer.

Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса

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