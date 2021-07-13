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13.07.2021 21:17
Рубрика: Общество

ЕС представит пакет климатических законопроектов

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Власти Евросоюза 14 июля опубликуют пакет законопроектов, связанных с регулированием изменения климата, борьбой с парниковыми газами и углеродным следом. В него войдут 13 инициатив, меняющих механизм квотирования выбросов, нормы выбросов углекислого газа для автомобилей, систему налогообложения для стимулирования "зеленых" проектов, законодательство о возобновляемых источниках энергии и альтернативных видах топлива.
Заплатить за углеродный след, оставленный в Екатеринбурге (на фото), придется при экспорте товаров в Европу. Фото: Татьяна Андреева Заплатить за углеродный след, оставленный в Екатеринбурге (на фото), придется при экспорте товаров в Европу. Фото: Татьяна Андреева
Заплатить за углеродный след, оставленный в Екатеринбурге (на фото), придется при экспорте товаров в Европу. Фото: Татьяна Андреева

"Основные вызовы законопроектов связаны с введением трансграничного углеродного сбора для импортируемой продукции, способе его исчисления и размерах, - объясняет первый вице-президент Центра стратегических разработок Татьяна Радченко. - Сейчас в России есть несколько оценок возможных последствий от этого законопроекта: от менее драматичных - 1,6-2 млрд долларов в год в металлургии, электроэнергетике, производстве цемента и удобрений - до максимальных 8,6 млрд долларов в год для сфер добычи и переработки природного газа, нефти и нефтепродуктов, угля, химической продукции, черных и цветных металлов, удобрений, электроэнергии)".

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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До 2026 года эмиссию СО2 на тонну импортированного товара ЕС будет устанавливать исходя из средних данных углеродоемкости его выпуска, добавила директор налоговой и юридической практики, PwC в России Татьяна Шулдык. Если же производитель сможет доказать, что в его конкретном случае углеродный след меньше, то он получит право на перерасчет и компенсацию уплаченного сбора. "После 2026 года углеродоемкость будут определять исходя из верифицированных фактических данных конкретного предприятия, - добавила она. - Или же используют данные на уровне 10% худших показателей по выбросам предприятий в ЕС, производящих аналогичные продукты".

Потери России от введения налога на углеродный след могут составить до 8,6 млрд долларов в год

Главная цель европейской программы Fit for 55 in 2030 - к 2030 году снизить выбросы на континенте на 55% относительно уровня 1990 года. Чтобы ее добиться, страны ЕС перестраивают свою экономику, побуждая производителей использовать максимально экологичные технологии. Причем не только собственных резидентов, но и импортеров. От этих мер могут серьезно пострадать отечественные компании. Европейский углеродный сбор обойдется российским экспортерам в 3,6 млрд евро в год, оценили ранее возможные потери в минэкономразвития.

Причем речь не идет о пресловутом "углеродном налоге" - для его введения нужно единогласное решение всех участников ЕС, пока же у сторонников только две трети голосов Европарламента, напомнил аналитик ФГ "Финам" Александр Ковалев.

В соответствии с законопроектом для ввоза товаров на территорию ЕС предлагается обязать компании определенных отраслей (например, металлургия, производители удобрений), импортирующих свои товары в ЕС, приобретать сертификаты трансграничного углеродного регулирования.

Цена на них будет определяться исходя из цен квот на СО2 на аукционах в европейской системе торговли квотами на предыдущей неделе. "Импортер будет обязан приобрести такие сертификаты в том случае, если параметры производства продукции не отвечают минимальным экологическим требованиям ЕС, то есть его выбросы выше порога 10% худших по этому показателю предприятий Европы", - говорит Ковалев. На середину июня 2021 года цена составляет около 51 евро за тонну СО2, а на начало 2021-го - порядка 32 евро за тонну СО2, отмечают в PwC.

В этой ситуации Россия может оказаться даже в выигрыше, считает глава комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина. "Нововведения дадут нам конкурентное преимущество, поскольку высокоуглеродная продукция, например, из Китая и Индии, может потерять свои позиции или совсем уйти с рынка Европы", - считает она.

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