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13.07.2021 10:21
Рубрика: Власть

Фермерам разрешат продавать продукты на своих участках

Текст: Татьяна Замахина

Фермеры и сельскохозяйственные кооперативы смогут продавать продукты на своих сельхозземлях. Такой законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

Фото: iStock
На сельхозземлях можно будет построить жилье

Пока что они могут реализовывать товары только на рынках или ярмарках. Однако сложность состоит в том, что те обычно расположены далеко от земель аграриев, объяснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин​​​.

Согласно проекту, им разрешат торговать и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект или выделив место в специально оборудованных помещениях. Это позволит существенно снизить издержки, связанные со сбытом произведенной продукции, говорится в пояснительной записке.

При этом будут действовать условия: нельзя нарушать почвенный слой, а также размещать торговые точки на пашнях, мелиоративных землях или на особо ценных сельхозугодьях. Однако рядом с пашней вполне может появиться палатка, либо торговлю можно организовать прямо на ферме.

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