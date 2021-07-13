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13.07.2021 22:44
Рубрика: Общество

Гидрометцентр обещает ослабление аномальной жары

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Столичный выпуск № 156(8507)
Вторая половина июля в центре европейской территории России может оказаться прохладнее первой. По прогнозу Гидрометцентра, уже на следующей неделе жители столичного региона смогут отдохнуть от изнуряющего, практически тропического зноя.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к началу следующей недели температурный фон в столичном регионе вернется в свой привычный ритм. Днем температура будет в диапазоне 27-29 градусов тепла.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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С четверга в столице ожидаются облачность, небольшие дожди и сухие грозы, которые считаются редким природным явлением. "Будет греметь гром, молнии сверкать, а дождь будет либо совсем маленький, 5 мм, либо вообще его не будет", - уточнил метеоролог. Пока же, до конца недели, в столице температура будет в пределах 32-34 градусов днем и 17-23 ночью.

Вильфанд напомнил, что самыми жаркими и засушливыми считаются летние сезоны 1972 и 2010 годов. В 1972 году температура выше 30 градусов держалась 24 дня, а в 2010 году стационарный антициклон не пускал прохладу в центр европейской территории РФ 52 дня (44 дня в Москве).

Жарко в ближайшие дни будет на севере - даже в Мурманской области плюс 25, по всему Поволжью за 30. На Дальнем Востоке тоже душно и жарко. А вот в Западной Сибири, на востоке Урала и на западе Красноярского края будет заметный "мешок холода". Там температура ожидается ниже нормы на 4-6 градусов.

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников уточнил, что в жаркую погоду надо тщательно следить за правилами ношения масок. Нельзя носить влажные, мокрые маски. Это будет способствовать росту числа вредных бактерий и не спасет от проникновения вирусных частиц. "Если маска становится влажной, ее нужно сразу же поменять. И важно следить, чтобы маски были чистыми", - отметил специалист. Он также предостерег автомобилистов от того, чтобы сразу же после посадки в салон включать на максимальный холод кондиционер. Сначала надо открыть окна в машине, затем включать кондиционер, но не на самую низкую температуру.

МЧС

За сутки пожароопасная обстановка в стране практически не улучшилась. По данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, на территории Российской Федерации вчера полыхали 318 лесных пожаров на площади почти 800 тысяч гектаров. Единственная хорошая новость в том, что населенным пунктам Челябинской области больше не угрожают опустошительные верховые пожары. Прошедшие накануне дожди полностью потушили все даже тлевшие очаги огня, не говоря уже об активных пожарах.

Зато огонь добрался до Подмосковья. МЧС пока удается тушить возникающие пожары, но если сушь продлится, то пожарным придется задействовать все резервы, чтобы предотвратить возгорание торфяников. Сейчас особый противопожарный режим введен в 57 субъектах РФ.

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