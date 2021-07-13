Гражданам разрешили требовать сноса чужого самостроя

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: граждане вправе требовать сноса самовольных построек, расположенных на чужой, в том числе общественной, земле. Единственное условие: человек должен доказать, что посторонние стены как-то нарушают его права.

Кассационный суд провел большую работу над ошибками нижестоящих инстанций: почему они отказывались принимать иски у тех или иных граждан. Одна из горячих тем: кто и когда вправе требовать сноса чужих построек. Оказывается, суды далеко не всегда принимают иски от граждан, считая, что те не уполномочены поднимать вопрос о разрушении.

Подобная история произошла в Липецкой области. Как рассказал Первый кассационный суд, некий гражданин Т. обратился в суд с иском о сносе самовольной постройки, указав, что напротив одного из домов, на территории общего пользования, находится цельнометаллический гараж и вагончик, принадлежащий гражданину Ч. В 2017 году гараж был демонтирован, однако от него остался фундамент. Истец полагал, что данные объекты нарушают его права и создают угрозу его жизни и здоровью. Увы, нижестоящие суды отказались рассматривать дело.

"Отказывая в принятии иска Т. о сносе самовольной постройки, суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, исходил из того, что у истца отсутствует право на обращение в суд с требованиями по изложенным в иске основаниям, так как действовать от имени администрации муниципального района, на территории которого находятся спорные объекты, он не уполномочен", - говорится в обзоре Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Иными словами, люди в мантиях первой и второй инстанции решили, что в такой ситуации только чиновники могут бросать вызов руинам или незаконным постройкам. Если же в суд придет гражданин, который, скажем, боится сломать ногу на чужих развалинах, то его надо развернуть прямо в канцелярии. Мол, сует нос не в свое дело.

Кассационный суд не просто не согласился с этим и отменил решения нижестоящих судов: он специально включил данный пример в свой обзор судебной практики с подробными разъяснениями.

"Из поданного Т. искового заявления следует, что он просит снести самовольные постройки, поскольку данные объекты нарушают его права и создают угрозу его жизни и здоровью, - говорится в обзоре. - Суд кассационной инстанции отметил, что установление факта нарушения прав или охраняемых законом интересов относится к юридически значимым обстоятельствам, которые подлежат установлению по делу".

Проще говоря, суд обязан принять заявление и проверить все факты. Если чужие постройки действительно чем-то угрожают человеку, он вправе предъявлять претензии. И не важно, где именно они находятся. Как поясняют эксперты, самовольные постройки могут, скажем, перекрывать проезд к дому человека. Или бросать вечную тень на его участок (впрочем, это могут с успехом делать и узаконенные постройки, но и в этом случае соседи вправе подавать иски). Если есть какие-то проблемы, суд должен разобраться.

"Разъяснения Первого кассационного суда общей юрисдикции повышают гарантии защиты прав граждан, - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Надо подчеркнуть, что право на судебную защиту, независимое и справедливое судебное разбирательство является ключевым условием для функционирования правового государства".

А вот что точно нельзя делать, так это сносить самостоятельно чужой самострой. Даже если чужие дворцы каким-то образом заехали на вашу землю, бороться с ними надо исключительно правовыми методами. Например, в Вологодской области гражданин Р. снес чужой сарай, стоявший некогда на нейтральной земле, но после межевания де-юре оказавшийся на земле своего будущего разрушителя.

В итоге гражданину Р. пришлось заплатить соседям-истцам более 15 тысяч рублей в качестве компенсации. "Лицо, обнаружившее чужое строение на своем участке, лишено права по своему усмотрению решать судьбу такого имущества, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Суд пришел к выводу, что действия ответчика по сносу сарая, которым длительное время пользовался истец, являются неправомерными".