Игры в статистику: Как США превратились в чемпиона борьбы с COVID-19

США совершенно неожиданно оказались на первом месте в июньском глобальном рейтинге устойчивости к COVID-19 от агентства Bloomberg. Многих удивило, как страна с наибольшим количеством заражений и смертей от коронавируса (около 34 миллионов и 604 тысяч соответственно) внезапно превратилась в "чемпиона борьбы с COVID-19".

Дело в том, что Bloomberg решили поиграть в статистику, включив в структуру подсчета рейтинга новый показатель: так называемый "фактор восстановления открытости", под которым предполагается возобновление авиасообщения и снятие ограничений мобильности для вакцинированных. При этом само же агентство признает, что этот новый показатель довольно сомнительный. "С восстановлением мобильности…нельзя сбрасывать со счетов риски проникновения мутировавших вариантов коронавируса и возникновения новых вспышек даже на территориях с высоким процентом вакцинации. Лидеры открытых западных экономик, таких как США, напрямую говорят об этом", - отмечают авторы доклада.

Непонятно, зачем было притягивать за уши новый показатель, в котором сомневаются даже сами составители рейтинга. Не исключено, что причина - в стремлении в очередной раз доказать "превосходство Запада". Стремление это прослеживается в самом же отчете Bloomberg, авторы которого ближе к концу документа срываются в откровенную пропаганду. "Провалы выдающихся демократий мира в сдерживании коронавируса контрастировали с успехами авторитарных стран вроде Китая. Это вызывало вопросы об эффективности демократического строя. Наш рейтинг показывает обратное: успех в борьбе с COVID-19 кроется не в подавлении народа, а в высоком уровне доверия к властям", - запускают аналитики Bloomberg очередной камень в китайский огород, даже не опасаясь быть обвиненными в попытках распространить очередной "политический вирус".

Да и сама попытка покритиковать Китай по поводу "доверия к властям" - весьма слабая. По исследованиям самих же западных аналитиков, уровень доверия к властям в КНР - самый высокий в мире. Так, опубликованные в мае результаты общенационального соцопроса, проведенного в КНР Йоркским университетом в партнерстве с китайскими вузами, свидетельствует: уровень доверия к центральным властям подскочил до невероятных 98%. Проведенное ранее исследование Калифорнийского университета показало, что в китайском обществе стремительно растет уверенность в собственном политическом строе. На вопрос "Предпочитаете ли вы политическую систему Китая другим?" в июне 2019-го утвердительно ответило 70% респондентов, а в мае 2020-го - уже 83%.

Еще одной "американской гордостью" в докладе Bloomberg назван высокий уровень вакцинации населения, который к 27 июня превысил 50%. Опять же сомнительный показатель, если переводить в конкретные цифры. Так, если в США введено около 330 миллионов доз вакцин, то в КНР этот показатель достиг уже почти 1,4 миллиарда. При этом Китай умудряется помогать в вакцинации многим зарубежным партнерам в отличие от США, которые до последнего времени отказывались делиться вакцинами с кем бы то ни было. Многие полагают, что отказ США и других богатейших стран Запада помочь миру с вакцинацией привел к усугублению "вакцинного апартеида". Само Bloomberg констатирует: "Пока развитые страны забиты вакцинами, во многих государствах Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии их крайне мало, а то и попросту нет. Картинки восстановления нормальной жизни в США контрастируют с фотографиями из Индии, где собираются огромные толпы в попытках вакцинироваться".

Таким образом, даже авторы доклада Bloomberg невольно признают, что обозначенное "первенство" США и Запада в противостоянии COVID-19 является сомнительным - еще и с моральной точки зрения.