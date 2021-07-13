Икона Невского передана в дар экипажу одноименной атомной подводной лодки

Во вторник, 13 июля, в дар экипажу атомной подводной лодки "Александр Невский" передана икона "Святой благоверный князь Александр Невский" из собрания Музея русской иконы Михаила Абрамова.

- Очень важно и символично, что в юбилейный год празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского этот редкий образ Святого благоверного князя в корабельном окладе будет передан экипажу атомной подводной лодки "Александр Невский" во имя защиты рубежей Отечества и мира на Земле, - говорится в сообщении пресс-службы музея.

На иконе конца XVIII века святой изображен сидящим у небольшого, покрытого зеленой тканью столика. В поднятой правой руке он держит рукоять обнаженного меча, а левой поддерживает раскрытый на столе свиток, указывая на его текст.

Кованые металлические объемные доспехи князя богато украшены орнаментом, а поверх них наброшена горностаевая мантия, крытая красной парчовой тканью. Красный венец на князе увенчан мученическим крестом и оторочен мехом горностая. В золотые касты вставлены драгоценные камни. Меч с золоченой рукоятью обнажен и поднят острием вверх. Надпись на нем гласит: "Святой благоверн князь Александръ Невскiй".

Главные отличительные особенности образа - поясной срез фигуры (обычно святого изображают в полный рост), митра на голове и свиток в его руках.

Икона вставлена в уникальный оклад флотского образца XVIII века, у которого есть свои особенности - металлические задвижки, рама, обложенная золоченой медью.

Знатоки говорят о камерном назначении образа, это памятник личного благочестия с особой иконографией представляет произведение, несомненно имеющее духовную, художественную и историческую ценность.

Церемония передачи иконы организована Музеем русской иконы Михаила Абрамова и Управлением по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Всего в юбилейном году церковь собирается провести около 800 различных мероприятий, включая праздничные богослужения и крестные ходы. Главные юбилейные мероприятия должны пройти 12 сентября и 6 декабря 2021 года.