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13.07.2021 01:27
Рубрика: Власть

Юрист объяснила, как получить компенсацию за пострадавший от наводнений дом

Текст: Владислав Куликов
Ассоциация юристов России разъяснила, как гражданам получить компенсацию за пострадавшие от наводнений или лесных пожаров жилища. Принципиальный момент: отсутствие человека дома во время разгула стихии не повод отказывать ему в компенсации.

"Местонахождение лиц для данной ситуации не имеет значения, - подчеркнула член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Для оформления единовременной материальной помощи или финансовой помощи проводится созданная местной администрацией комиссия для определения размера ущерба, которая проводит обследование жилого помещения заявителя".

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Разъяснения даны в рамках масштабного проекта Ассоциации юристов России "Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса". Проект в начале года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Как поясняет Мария Спиридонова, в течение предусмотренного срока проведения обследования жилого помещения гражданина местная администрация принимает решение о включении или не включении гражданина в списки пострадавших, имеющих право на соответствующие выплаты.

"Право на получение единовременной материальной и финансовой помощи имеют граждане, признанные пострадавшими в результате ЧС или постоянно проживающие в населенном пункте, подвергшемся наводнению", - говорит она.

Некоторые администрации иногда отказывают гражданам в компенсации на том основании, что они во время бедствия находились в отъезде. Но, как напоминают в АЮР, недавно Верховный суд России в обзоре судебной практики специально остановился на этом моменте. "Отсутствие гражданина на день возникновения чрезвычайной ситуации в жилом доме, в котором он постоянно проживает, утраченном в результате такой чрезвычайной ситуации, не лишает его права на получение меры государственной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения", - подчеркивается в документе Верховного суда.

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
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"Заявление и документы для получения единовременной материальной и финансовой помощи из федерального и городского бюджета нужно подать в отдел соцзащиты населения. Если говорить о страховых выплатах по договору страхования имущества - в страховую компанию, с которой заключен договор, - объясняет Мария Спиридонова. - Согласно Федеральному закону "О защите населения и территорий от чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера", предусмотрены выплаты для частичного покрытия расходов в связи с утратой имущества первой необходимости. Для получения помощи составляется список граждан на получение финансовой помощи в связи с утратой имущества".

Выплаты гражданам могут осуществляться за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на ликвидацию ЧС муниципального характера, если их предоставление предусмотрено муниципальным нормативно-правовым актом. "Регион может оказать финансовую помощь муниципалитетам при недостаточности средств в их бюджетах на ликвидацию последствий ЧС муниципального характера, - продолжает член АЮР. - Следует обратить внимание также на наличие региональных программ страхования жилья от пожаров, наводнений и ураганов и подобных катаклизмов, которые позволяют гражданам рассчитывать на соответствующее возмещение. Перечень рисков, подлежащих страхованию, утвержден Минфином. В него входят природные стихийные бедствия (землетрясение, оползень, ураган, паводок, сход лавины и другие), ситуации техногенного характера (обрушение, аварии на производственных объектах), пожары. Кроме того, регионы могут учитывать в программах другие чрезвычайные ситуации".

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