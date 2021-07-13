Новости

Боевики "Талибана" казнили группу афганских спецназовцев при попытке сдаться 23:09
Путин назвал адресатов своей статьи про единство русских и украинцев 22:59
Косачев объяснил задержку регистрации "Спутника V" за рубежом 22:59
Зампред ГД ответил на предложение ГТС Украины по транзиту газа 22:51
Умер бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович 22:35
Задержанного в Ираке корреспондента RT Arabica отпустили 21:48
Фитнес-клуб "СССР" на Новоалексеевской улице могут закрыть за невыполнение мер против COVID-19 21:40
Володин раскритиковал требование ЕСПЧ узаконить однополые браки в РФ 21:34
Россия направит в Египет делегацию для оценки безопасности туристов 21:33
РФС выступил с заявлением о реформах в футболе 21:30
Французский врач возмутился после статьи о вакцине "Спутник V" в СМИ 20:59
Эксперт: К концу года курс доллара может опуститься до 70,5 рубля 20:36
Власти примут жесткие меры в отношении участников массовой драки в Кузьминках 20:35
Песков: Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Беларуси 20:10
В Петербурге завели дело из-за получения подростком ожогов в больнице 19:38
Рэпер KTS Dre убит 64 выстрелами в упор 19:32
В Турции быстро распространяется "дельта"-штамм коронавируса 19:24
Причиной пожара в ковид-больнице Ирака назвали коррупцию 19:18
ЦИК заверил списки "Гражданской платформы" на выборах в Госдуму 19:17
Около 4,5 миллиона родителей подали заявления на "школьную" выплату 19:16
Квадратный метр в новостройках Петербурга подорожал до 171 тысячи рублей 19:11
Переговоры Путина и Лукашенко длились свыше пяти часов 18:50
Трутнев призвал сделать Биробиджан комфортным для проживания городом 18:48
Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ по однополым союзам 18:47
В Петербурге осудили отца, взявшего в заложники шестерых детей 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
13.07.2021 21:34
Рубрика: Экономика

Мама может

Многодетная ростовчанка запустила дюжину успешных бизнес-проектов. И готова честно и без прикрас рассказать - как
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Неделя № 157(8508)
В 32 года Мария Кондратюк - и счастливая мама (трое детей), и успешная бизнес-леди. При этом молодая женщина постоянно учится, получает второе образование.
Секрет успеха Марии: радоваться каждой секунде сложной, но такой прекрасной жизни. Фото: из личного архива Марии Кондратюк Секрет успеха Марии: радоваться каждой секунде сложной, но такой прекрасной жизни. Фото: из личного архива Марии Кондратюк
Секрет успеха Марии: радоваться каждой секунде сложной, но такой прекрасной жизни. Фото: из личного архива Марии Кондратюк

С трагической стороной жизни Мария познакомилась рано. Когда ей было 13, погиб отец-военный. А через год, не выдержав, ушла из жизни и мама. Старший брат взял над ней опеку, но у 20-летнего парня и своих забот хватало, так что жизнь девушке пришлось налаживать самостоятельно.

ВЦИОМ: Каждый пятый россиянин частично или полностью работает на дистанте

- Еще будучи студенткой инженерного факультета в Братске, я сменила несколько рабочих мест. Но уже тогда постоянно думала о своем бизнесе. Мне нужно было выжить. Выписывала на бумажку все свои навыки, просчитывала плюсы и минусы каждой идеи. И в итоге остановилась на пошиве авточехлов. Это был мой первый бизнес на дому, - рассказывает Мария.

Дело быстро пошло в гору. Но вскоре оказалось, что гораздо более прибыльным бизнесом является перетяжка салонов. В итоге Мария за несколько месяцев заработала на свою первую машину и сделала себе из нее настоящий тренажер. В арендованном гараже девушка разбирала свое авто, перетягивала различными материалами и в итоге быстро освоила все премудрости этого дела. Через три месяца к ней на перетяжку приезжали со всей Иркутской области и из соседних регионов.

- Мои услуги выбирали не только из-за цены и качества. Многим было интересно, что это за девчонка, которая за несколько дней "в одни руки" может перешить внедорожник не хуже, чем в элитном автосалоне, - с улыбкой вспоминает героиня. - Ко мне привозили и бэушные "жигули", и дорогие иномарки, и даже новые машины с конвейера. Правда, когда я начинала, такой бешеной конкуренции не было. Но потом этот бизнес освоили и другие автодельцы. Начали делать то же самое. Не всегда качественно, но дешево. А я не хотела демпинговать и продавать свой труд за копейки. Снова менять дело было непросто, страшно. Но именно тогда я вдруг внезапно поняла, чем хочу заниматься на самом деле. В детстве обожала фильм "Бар "Гадкий койот" и все эти годы мечтала открыть свой собственный бар. Когда автобизнес стал затухать, я с легкостью ушла в общепит.

Уже через год в центре Братска появился первый "Подвал", а вскоре аналогичные бары открылись в Новосибирске и Красноярске. Но как только она встала на ноги, к ней пришли некие "бизнесмены со связями в администрации" и предложили продать им бизнес. Иначе, мол, в ее барах могут случиться пожары... Девушка поняла намек и не стала связываться - продала сеть.

- Так я снова оказалась в начале пути, - говорит Мария. Успела пожить в разных городах с новыми проектами: кафе, бары, рестораны, недвижимость, консультации. Однажды я даже решилась пожить в Москве, но быстро поняла, что это не мой город. Потом пробовала жить в Санкт-Петербурге, но он оказался для меня слишком мрачным. И вот последний выбор пал на Ростов. Это старинный, красивый купеческий город. А еще здесь переплетены десятки культур и удивительная кухня!

Фото: РИА Новости
Владимир Путин обсудил с Борисом Титовым меры поддержки бизнеса в пандемию

За эти годы девушка научилась делать ремонты. Причем не просто "косметику", а практически все виды строительно-монтажных работ, вплоть до протяжки канализационных труб и заливки теплых полов. Научилась находить дешевые недооцененные квартиры, делать из них "конфетки". В Ростове ей эти навыки пригодились. Сразу по приезде девушка купила себе частный домик, а рядом - первую квартиру для перепродажи. И пошло-поехало.

- Многие не поверят, но на самом деле такой недвижимости и сегодня еще очень много. В самом центре Ростова, недалеко от Театральной площади, вполне реально найти жилую площадь в 45 квадратных метров за 150 тысяч рублей. Да, это будет совсем "убитая" комната, где, возможно, не будет канализации и душа, нужно будет менять все. Тысяч 250 придется потратить на ремонт и наведение марафета. Зато на рынке такой объект потом легко уйдет за миллион, - делится лайфхаками Мария.

Параллельно Мария запустила в Ростове еще серию бизнесов: клуб экспресс-знакомств, сеть из девяти мобильных кофеен, усилила активность в сфере консалтинга, а также занялась перепродажей участков. Девушка покупает разную землю, переводит ее в категорию под индивидуальное жилищное строительство и перепродает со своей наценкой.

- Если это так просто, почему у нас этим не занимаются массово?

- Причина банальная - люди в основном очень ленивые существа, - отвечает Мария. - Никто не хочет вникать в тонкости и заморачиваться.

Я все теряла, не зная, чем накормить детей. Но поднималась! 

Стоит добавить, что за эти годы у Марии родились три чудесных ребенка. С отцами браки не сложились, но предпринимательница об этом не жалеет: "Если отношения закончились, то так тому и быть. Принимайте любой опыт с благодарностью и идите дальше. У меня было все, и я все теряла, не зная, чем мне сегодня накормить детей. Но я знала, как сильно хочу жить. Жить и радоваться каждой секунде этой порой сложной, но такой прекрасной жизни". Сейчас Мария получает второе образование по профилю психологии, но уже дистанционно, в одном из частных западных учебных заведений. По ее словам, мир быстро переходит в постиндустриальную эпоху, где главная ценность будет заключаться не в заводах-пароходах, а в креативе и индивидуальных человеческих талантах. И она готовит себя к новым вызовам.

Акцент

Много пишут о проблемах предпринимателей в России. Может, чтобы этих проблем не было, нужно такое мышление, как у вас?

Мария Кондратюк: Вряд ли для достижения успеха нужно иметь какое-то особое врожденное мышление. Мне кажется, это все сказки от дешевых бизнес-тренеров, а также отговорка для самого человека. Мол, у меня не получается не потому, что я тряпка и лентяй, - просто не мое, и в России сложно начать свое дело. А вы попробуйте начать бизнес в США или Германии, где все ниши поделены и конкуренция везде невероятная! У нас пока просто можно посмотреть по сторонам. Составьте список своих любимых дел, что вам нравится и в чем вы сильны. Подумайте, как можно улучшить существующие продукты или услуги, как переформировать или переупаковать то, что уже есть на рынке. И все пробуйте на зубок. Секрет успеха в том, чтобы делать как можно больше попыток и экспериментов. Не падать духом после неизбежных неудач. И расширять успешный опыт. В таком случае рано или поздно вы обязательно добьетесь успеха. Я объехала всю Россию и могу сказать, что при достаточном уровне мотивации у нас в любом городе можно заработать абсолютно на всем.

Кстати/Личный кошелек

Не менее интересно, как предпринимательница распоряжается заработанными деньгами. Большую часть дохода она инвестирует. В том числе - в акции на фондовой бирже. Главный принцип - регулярность вложений. "Я не спекулирую бумагами в надежде сорвать большой куш. Наоборот, долго и тщательно анализирую компании перед покупкой, ведь я их беру на много лет. В портфеле есть акции, которые приобретались в расчете на высокий потенциал роста, другие не дадут такого увеличения стоимости, но зато по ним компании регулярно платят хорошие дивиденды. В этой сфере тоже нужно немного разобраться, но оно того стоит. Я вообще считаю, что системные инвестиции необходимы, даже если сегодня ваш доход очень скромный. Регулярно инвестируйте часть своих доходов, это позволит обеспечить вам достойную жизнь на пенсии.

Экономика Бизнес Малый бизнес

Главное сегодня

Переговоры Путина и Лукашенко длились свыше пяти часов
Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ по однополым союзам
Совбез: РФ будет соразмерно отвечать на недружественные действия и агрессию
Вильфанд пообещал жителям Европейской России "махровую" жару
Арсен Аваков ушел в отставку с поста главы МВД Украины
Новые условия ипотеки подстегнут спрос на маленькие квартиры
Почему ввоз пальмового масла в Россию резко вырос