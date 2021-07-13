В 32 года Мария Кондратюк - и счастливая мама (трое детей), и успешная бизнес-леди. При этом молодая женщина постоянно учится, получает второе образование.

С трагической стороной жизни Мария познакомилась рано. Когда ей было 13, погиб отец-военный. А через год, не выдержав, ушла из жизни и мама. Старший брат взял над ней опеку, но у 20-летнего парня и своих забот хватало, так что жизнь девушке пришлось налаживать самостоятельно.

- Еще будучи студенткой инженерного факультета в Братске, я сменила несколько рабочих мест. Но уже тогда постоянно думала о своем бизнесе. Мне нужно было выжить. Выписывала на бумажку все свои навыки, просчитывала плюсы и минусы каждой идеи. И в итоге остановилась на пошиве авточехлов. Это был мой первый бизнес на дому, - рассказывает Мария.

Дело быстро пошло в гору. Но вскоре оказалось, что гораздо более прибыльным бизнесом является перетяжка салонов. В итоге Мария за несколько месяцев заработала на свою первую машину и сделала себе из нее настоящий тренажер. В арендованном гараже девушка разбирала свое авто, перетягивала различными материалами и в итоге быстро освоила все премудрости этого дела. Через три месяца к ней на перетяжку приезжали со всей Иркутской области и из соседних регионов.

- Мои услуги выбирали не только из-за цены и качества. Многим было интересно, что это за девчонка, которая за несколько дней "в одни руки" может перешить внедорожник не хуже, чем в элитном автосалоне, - с улыбкой вспоминает героиня. - Ко мне привозили и бэушные "жигули", и дорогие иномарки, и даже новые машины с конвейера. Правда, когда я начинала, такой бешеной конкуренции не было. Но потом этот бизнес освоили и другие автодельцы. Начали делать то же самое. Не всегда качественно, но дешево. А я не хотела демпинговать и продавать свой труд за копейки. Снова менять дело было непросто, страшно. Но именно тогда я вдруг внезапно поняла, чем хочу заниматься на самом деле. В детстве обожала фильм "Бар "Гадкий койот" и все эти годы мечтала открыть свой собственный бар. Когда автобизнес стал затухать, я с легкостью ушла в общепит.

Уже через год в центре Братска появился первый "Подвал", а вскоре аналогичные бары открылись в Новосибирске и Красноярске. Но как только она встала на ноги, к ней пришли некие "бизнесмены со связями в администрации" и предложили продать им бизнес. Иначе, мол, в ее барах могут случиться пожары... Девушка поняла намек и не стала связываться - продала сеть.

- Так я снова оказалась в начале пути, - говорит Мария. Успела пожить в разных городах с новыми проектами: кафе, бары, рестораны, недвижимость, консультации. Однажды я даже решилась пожить в Москве, но быстро поняла, что это не мой город. Потом пробовала жить в Санкт-Петербурге, но он оказался для меня слишком мрачным. И вот последний выбор пал на Ростов. Это старинный, красивый купеческий город. А еще здесь переплетены десятки культур и удивительная кухня!

За эти годы девушка научилась делать ремонты. Причем не просто "косметику", а практически все виды строительно-монтажных работ, вплоть до протяжки канализационных труб и заливки теплых полов. Научилась находить дешевые недооцененные квартиры, делать из них "конфетки". В Ростове ей эти навыки пригодились. Сразу по приезде девушка купила себе частный домик, а рядом - первую квартиру для перепродажи. И пошло-поехало.

- Многие не поверят, но на самом деле такой недвижимости и сегодня еще очень много. В самом центре Ростова, недалеко от Театральной площади, вполне реально найти жилую площадь в 45 квадратных метров за 150 тысяч рублей. Да, это будет совсем "убитая" комната, где, возможно, не будет канализации и душа, нужно будет менять все. Тысяч 250 придется потратить на ремонт и наведение марафета. Зато на рынке такой объект потом легко уйдет за миллион, - делится лайфхаками Мария.

Параллельно Мария запустила в Ростове еще серию бизнесов: клуб экспресс-знакомств, сеть из девяти мобильных кофеен, усилила активность в сфере консалтинга, а также занялась перепродажей участков. Девушка покупает разную землю, переводит ее в категорию под индивидуальное жилищное строительство и перепродает со своей наценкой.

- Если это так просто, почему у нас этим не занимаются массово?

- Причина банальная - люди в основном очень ленивые существа, - отвечает Мария. - Никто не хочет вникать в тонкости и заморачиваться.

Я все теряла, не зная, чем накормить детей. Но поднималась!

Стоит добавить, что за эти годы у Марии родились три чудесных ребенка. С отцами браки не сложились, но предпринимательница об этом не жалеет: "Если отношения закончились, то так тому и быть. Принимайте любой опыт с благодарностью и идите дальше. У меня было все, и я все теряла, не зная, чем мне сегодня накормить детей. Но я знала, как сильно хочу жить. Жить и радоваться каждой секунде этой порой сложной, но такой прекрасной жизни". Сейчас Мария получает второе образование по профилю психологии, но уже дистанционно, в одном из частных западных учебных заведений. По ее словам, мир быстро переходит в постиндустриальную эпоху, где главная ценность будет заключаться не в заводах-пароходах, а в креативе и индивидуальных человеческих талантах. И она готовит себя к новым вызовам.

Акцент

Много пишут о проблемах предпринимателей в России. Может, чтобы этих проблем не было, нужно такое мышление, как у вас?

Мария Кондратюк: Вряд ли для достижения успеха нужно иметь какое-то особое врожденное мышление. Мне кажется, это все сказки от дешевых бизнес-тренеров, а также отговорка для самого человека. Мол, у меня не получается не потому, что я тряпка и лентяй, - просто не мое, и в России сложно начать свое дело. А вы попробуйте начать бизнес в США или Германии, где все ниши поделены и конкуренция везде невероятная! У нас пока просто можно посмотреть по сторонам. Составьте список своих любимых дел, что вам нравится и в чем вы сильны. Подумайте, как можно улучшить существующие продукты или услуги, как переформировать или переупаковать то, что уже есть на рынке. И все пробуйте на зубок. Секрет успеха в том, чтобы делать как можно больше попыток и экспериментов. Не падать духом после неизбежных неудач. И расширять успешный опыт. В таком случае рано или поздно вы обязательно добьетесь успеха. Я объехала всю Россию и могу сказать, что при достаточном уровне мотивации у нас в любом городе можно заработать абсолютно на всем.

Кстати/Личный кошелек

Не менее интересно, как предпринимательница распоряжается заработанными деньгами. Большую часть дохода она инвестирует. В том числе - в акции на фондовой бирже. Главный принцип - регулярность вложений. "Я не спекулирую бумагами в надежде сорвать большой куш. Наоборот, долго и тщательно анализирую компании перед покупкой, ведь я их беру на много лет. В портфеле есть акции, которые приобретались в расчете на высокий потенциал роста, другие не дадут такого увеличения стоимости, но зато по ним компании регулярно платят хорошие дивиденды. В этой сфере тоже нужно немного разобраться, но оно того стоит. Я вообще считаю, что системные инвестиции необходимы, даже если сегодня ваш доход очень скромный. Регулярно инвестируйте часть своих доходов, это позволит обеспечить вам достойную жизнь на пенсии.